"Брехала собі": зірка "Орла и Решки" відверто зізналася, як ледь не втратила життя

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Астровська також зазначила, що більше не хоче працювати без бажання

Ведуча популярного тревел-шоу "Орел и Решка" (морський сезон) Аліна Астровська, яка раніше восхитила ідеальною фігурою в бікіні, буквально шокувала своїх шанувальників несподіваним визнанням. Так, телеведуча зізналася, що кілька разів потрапляла в ситуації, коли ледве не розлучилася з життям. Про це повідомляє видання myglamwish.com.

Наголошується, що Аліна Астровська відповідала на запитання шанувальників. Деякі помітили, що телеведуча "любить життя, неначе щось в ній сталося" – і Аліна зрозуміла, що його (життя) потрібно любити. На що зірка "Орла и Решки" відповіла:

"Я кілька разів ледь її не втратила через здоров'я. І кілька разів ледь не втратила через брехню самій собі".

Також Астровська зізналася, що їй доводилося займатися і працювати там, де їй не подобалося. І більше вона так не хоче.

"Від цього хворієш... Гроші стають ненависні, коли заради них ти повільно себе душиш противним тобі заняттям", - підкреслює Аліна Астровська.

При цьому у ведучої також уточнили, а як же знайти своє місце в житті, щоб не залежати від інших.

"Перше, що потрібно зробити - це перестати висіти на шиї інших! Друге - надіти "каску" і вперед! (пожартувала Астровська). Не відразу буде все, що хочеться, або все, до чого звикли у теплиці. Але задоволення від того, що ви тепер не фікус, буде точно! Це затягує", - мотивує відома телеведуча.

Звичайно ж, Аліна відповіла і на запитання, що для неї важливо в цьому житті.

"Життя! І все, що в ньому – від болю до любові, від бруду до цвітіння черемхи".

До речі, наголошується, що Аліна Астровська родом з Донецька. Телеведучый 29 років. Вона закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. А також Донецький національний університет.

Нагадаємо, раніше Астровська захопила витонченою фігурою в міні-спідниці.

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