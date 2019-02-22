Стильна наїзниця: ведуча "Орла и Решки" захопила витонченою фігурою в міні-спідниці

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Телеведуча поєднала в одному образі відразу кілька комбо-трендів 2019 року

Зірка "Орла и Решки" Аліна Астровська, яка раніше показала романтичний лук в зеленому платті, продовжує радувати шанувальників ультрастильними образами. Тепер шанувальники телеведучої морського сезону (до речі, стартував уже другий випуск) стежать не тільки за новими морями і країнами, але також і за стильними появами своєї улюблениці на екрані. Слід зазначити, що Астровська дійсно відрізняється тонким почуттям стилю, вона часто користується послугами стилістів і буквально кожен її образ на екрані — це поєднання останніх трендів.

Не стало винятком і одна з останніх появ Астровської на острові Боракай (Філіпіни).

Так, на своїй instagram-сторінці Аліна опублікувала відразу два фото, на яких позує в луці чорно-білих тонів.

На Астровській: цікавого крою спідниця з білої оборкою від ELENA BURBA, облягаюче чорне боді NAKEDSECRET за 900 грн і ковбойки WLADNA SHOP з пітоновим принтом за 2590 грн, передає myglamwish.com.

Стильна Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Вийшов справжній комбо-лук, адже Астровська змогла поєднати в одному виході відразу кілька супертрнедів цієї весни і літа. Ведуча "Орла и Решки" продемонструвала, як носити анімалістичний принт, вкраплення ковбойського стилю. Також на піку популярності — боді і написи.

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої захоплені відгуки:

"Просто бомба!"

"Милашка ви Аліна"

"Аліна красуня! І черевички прикольні))"

"Найпозитивніша на Землі!"

"Така сонячна завжди"

"Аліно, ви найкраща ведуча Орла и Решки"

"Чоботи вогонь"

"Яка ж ти красуня"

Нагадаємо, жо цього Астровська показала струнку фігуру в платті від українського дизайнера, за що шанувальники назвали її "ангелом".

Також Аліна з'явилася в соковитій літній сукні з відкритими плечима в Абу-Дабі.