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Стильна наїзниця: ведуча "Орла и Решки" захопила витонченою фігурою в міні-спідниці

Lite » Мода 22.02.2019 - 10:11
Стильна наїзниця: ведуча "Орла и Решки" захопила витонченою фігурою в міні-спідниці
Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Телеведуча поєднала в одному образі відразу кілька комбо-трендів 2019 року

Зірка "Орла и Решки" Аліна Астровська, яка раніше показала романтичний лук в зеленому платті, продовжує радувати шанувальників ультрастильними образами. Тепер шанувальники телеведучої морського сезону (до речі, стартував уже другий випуск) стежать не тільки за новими морями і країнами, але також і за стильними появами своєї улюблениці на екрані. Слід зазначити, що Астровська дійсно відрізняється тонким почуттям стилю, вона часто користується послугами стилістів і буквально кожен її образ на екрані — це поєднання останніх трендів.

Не стало винятком і одна з останніх появ Астровської на острові Боракай (Філіпіни).

Так, на своїй instagram-сторінці Аліна опублікувала відразу два фото, на яких позує в луці чорно-білих тонів.

На Астровській: цікавого крою спідниця з білої оборкою від ELENA BURBA, облягаюче чорне боді NAKEDSECRET за 900 грн і ковбойки WLADNA SHOP з пітоновим принтом за 2590 грн, передає myglamwish.com.

Аліна Астровська

Стильна наїзниця: ведуча &quot;Орла и Решки&quot; захопила витонченою фігурою в міні-спідниці

Стильна Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Вийшов справжній комбо-лук, адже Астровська змогла поєднати в одному виході відразу кілька супертрнедів цієї весни і літа. Ведуча "Орла и Решки" продемонструвала, як носити анімалістичний принт, вкраплення ковбойського стилю. Також на піку популярності — боді і написи.

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої захоплені відгуки:

  • "Просто бомба!"
  • "Милашка ви Аліна"
  • "Аліна красуня! І черевички прикольні))"
  • "Найпозитивніша на Землі!"
  • "Така сонячна завжди"
  • "Аліно, ви найкраща ведуча Орла и Решки"
  • "Чоботи вогонь"
  • "Яка ж ти красуня"

Нагадаємо, жо цього Астровська показала струнку фігуру в платті від українського дизайнера, за що шанувальники назвали її "ангелом".

Також Аліна з'явилася в соковитій літній сукні з відкритими плечима в Абу-Дабі.

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Новини України Орел и РешкаАліна Астровська
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