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Зірка "Орла и Решки" підкорила фанів соковитим літнім образом у сукні від українського дизайнера

Lite » Мода 12.02.2019 - 13:16
Зірка "Орла и Решки" підкорила фанів соковитим літнім образом у сукні від українського дизайнера
Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Ведуча також розповіла про свою фобію - Астровська не любить, коли за кермом авто невідомий чоловік

Ведуча популярного тревел шоу "Орел и Решка" (серія випусків "Морський сезон") Аліна Астровська, яка раніше спокусила пікантним підводним фотосетом, захопила своїх шанувальників появою в яскравому образі, центральним елементом якого є повітряне літнє плаття насиченого малинового кольору.

Плаття з відкритими плечима від українського бренду ELENA BURBA декороване воланами і складками, а також грайливою баскою на краю. Свій образ Астровська доповнила капелюшком з чорними стрічками.

До речі, фото було зроблено під час чергової робочої поїздки Аліни в рамках шоу "Орел И Решка". Команда вирушила знімати новий "морський випуск" в Абу-Дабі.

Аліна Астровська

Аліна Астровська в Абу-Дабі (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

При цьому, ведуча навіть розповіла про свою фобію. З'ясувалося, що Астровська вважає "найнебезпечнішим видом транспорту" машину. У зв'язку з чим не любить їздити на довгі відстані з чужими людьми за кермом.

"Рівно рік я без автомобіля, а після 10 років фактичної життя за кермом, довіряти своє життя таксистам, кожен раз для мене стрес! Окрім розповідей про те, що "ой, та це не основна моя робота" або питання - "а як туди їхати? Я просто перший день" в комплекті часто йде сигаретний дим і різкі гальмування! Ні, звичайно, є прекрасні хлопці в лавах цієї професії, але я колекціоную історії, пов'язані з таксі, у мене прям цілий набір відборних фріків!" – пише ведуча. 

Шанувальники ведучої також поспішили прокоментувати її новий образ.

  • "Ах, яке плаття!" — пише mrsbabitskaya.
  • "Хочу таке плаття", — погоджується helenaestetika.
  • "Ідеально", — пише dianthik.
  • "Красива фотографія. Аліна, ви класно виглядаєте в джипі", — зауважує akivacuk676.

Аліна Астровська

Аліна Астровська в Абу-Дабі (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Нагадаємо, раніше Аліна Астровська зірка "Орла і Решки" показала струнку фігуру в платті від українського дизайнера ANNCHOO. У мережі дівчину навіть назвали "ангелом".

Також нагадаємо, що продюсер Лободи і співавтор ідеї шоу "Орел и Решка" Нателла Крапівіна розповів, скільки коштував цей проект.

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