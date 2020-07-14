Вперше не стану грати: "Холостячка" Ксенія Мішина про свої очікування від проекту

Перша учасниця української версії реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина перед початком проекту вирішила розповісти шанувальникам, які ж у неї від нього очікування. Переможниця Танців з зірками, яка одна виховує сина Платона, зізналася на своїй сторінці в Instagram, що вона сміливо приймає цей виклик і справді вірить, що так можливо знайти свою любов.

Ксенія супроводила публікацію ефектними фото, на яких вона зображена в романтичному світло-блакитному платті в старовинному стилі і з розпущеним волоссям.

"Чим ближче до старту проект, тим хвилююче мені стає. Знаю, частина з вас налаштовані скептично. Але я відчуваю зовсім інше... Знаєте, як часто буває, що партнери по знімальному майданчику стають партнерами по життю? Чому вважається, що зустріти свою любов в офісі, клубі, в подорожі - нормально, а на романтичному реаліті нереально? А я вірю! Я вірю в те, що свою любов можна зустріти в будь-яку секунду, в найнезвичайнішому місці. Я не живу очікуванням, намагаюся любити кожну хвилину мого життя і щиро вірю в те, що якщо до мене приходить така можливість, я повинна її використовувати", - поділилася актриса.

Мішина зазначила, що їй не терпиться познайомитися з усіма цікавими і чудовими людьми, які будуть брати участь в шоу.

⠀

"Я знаю, що там, за поворотом нового проекту, не тільки телекамери і звичний світло софітів, там ще будуть люди. Люди, зі своїми живими історіями, цінностями, мріями і страхами. Живі, справжні, різні, але об'єднані сміливістю показати себе і свої почуття на всю країну. І я хочу побачити їх. Раніше я більше дивилася на себе, мені було важливо отримувати, але як тільки я зрозуміла, що готова подивитися на чоловіка, проект сам мене знайшов. Так що, хто його знає?!" - пише Ксенія.

Мішина Ксенія зачарувала романтичним образом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Крім того, зірка серіалу "Кріпосна" пообіцяла, що на проекті вона не буде грати, а буде максимально щирою і справжньою.

"Звичайно, для мене це теж виклик з усіх боків, але я його приймаю. Вперше перед камерами я не буду грати, я буду щирою і максимально відвертою... Я буду щирою і відкритою, тому що не бачу іншого сенсу йти в таку пригоду. Я буду жити цей проект. Я сміливо відгукуюся на цей виклик, тому що мені вже дуже хочеться побути слабкою, ніжною! Знаю, ніхто, крім мене, не зрозуміє, яка людина мені потрібна, це рішення тільки моє і моїх внутрішніх відчуттів. Але все ж : якого чоловіка ви бачите поруч зі мною?" - підкреслила артистка.

Раніше переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова відверто висловилася про шоу Холостячка і зазначила, що буде дуже цікаво спостерігати за боротьбою чоловіків за серце дівчини.

⠀