Впервые не стану играть: "Холостячка" Ксения Мишина о своих ожиданиях от проекта

Первая участница украинской версии реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина перед началом проекта решила рассказать поклонникам, какие же у нее от него ожидания. Победительница Танцев со звездами, которая одна воспитывает сына Платона, призналась на своей странице в Instagram, что она смело принимает этот вызов и действительно верит, что так возможно найти свою любовь.

Ксения сопроводила публикацию эффектными фото, на которых она запечатлена в романтичном светло-голубом платье в старинном стиле и с распущенными волосами.

"Чем ближе к старту проект, тем волнительнее мне становится. Знаю, часть из вас настроены скептически. Но я чувствую совсем иное... Знаете, как часто бывает, что партнеры по съемочной площадке становятся партнерами по жизни? Почему считается, что встретить свою любовь в офисе, в клубе, в путешествии - нормально, а на романтическом реалити нереально? А я верю! Я верю в то, что свою любовь можно встретить в любую секунду, в самом необычном месте. Я не живу ожиданием, стараюсь любить каждую минуту моей жизни и искренне верю в то, что если ко мне приходит такая возможность, я должна ее использовать", - поделилась актриса.

Мишина отметила, что ей не терпится познакомиться со всеми интересными и замечательными людьми, которые будут участвовать в шоу.

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"Я знаю, что там, за поворотом нового проекта, не только телекамеры и привычный свет софитов, там еще будут люди. Люди, со своими живыми историями, ценностями, мечтами и страхами. Живые, настоящие, разные, но объединённые смелостью показать себя и свои чувства на всю страну. И я хочу увидеть их. Раньше я больше смотрела на себя, мне было важно получать, но как только я осознала, что готова посмотреть на мужчину, проект сам меня нашел. Так что, кто его знает?!" - пишет Ксения.

Ксения Мишина очаровала романтичным образом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Кроме того, звезда сериала "Крепостная" пообещала, что на проекте она не будет играть, а будет максимально искренней и настоящей.

"Конечно, для меня это тоже вызов со всех сторон, но я его принимаю. Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду искренней и открытой, потому что не вижу иного смысла идти в такое приключение. Я буду жить этот проект. Я смело откликаюсь на этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной! Знаю, никто, кроме меня, не поймет, какой человек мне нужен, это решение только мое и моих внутренних ощущений. Но все же : какого мужчину вы видите рядом со мной?" - подчеркнула артистка.

Ранее победительница Холостяк-10 Даша Ульянова откровенно высказалась о шоу Холостячка и отметила, что будет очень интересно наблюдать за борьбой мужчин за сердце девушки.

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