Що скажуть про дівчину? Переможниця Холостяк-10 відверто висловилася про шоу Холостячка

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина зізналася, що їй буде дуже цікаво подивитися на такий формат проекту

Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова не змогла зберегти стосунки з головним героєм Максом Михайлюком через його інтимну близькість на проекті з іншою учасницею. Однак зараз вони обидва знайшли собі пару - харизматичний пілот зустрічається з моделлю Дариною Хлистун. А Ульянова зізналася, що її новий коханий старший на 20 років. У своєму Instagram 23-річна гімнастка часто викладає гарячі кадри, демонструючи тіло в купальнику і свою вражаючу розтяжку. А в новій публікації вона поділилася своєю думкою про новий проект телеканалу СТБ - шоу "Холостячка".

Відзначимо, що в цьому варіанті чоловіки будуть намагатися завоювати серце дівчини, а героїнею першого сезону стане актриса Ксенія Мішина. Даша впевнена, що видовище повинно вийти дуже цікавим.

"Вперше в Україні! Новий формат шоу «Холостячка». Знаєте, особисто мені, здається ця задумка дуже крута і, як мінімум, чесна і справедлива по відношенню до жінок. Нарешті - рівноправність. Вже з нетерпінням чекаю виходу першого сезону. Цікаво спостерігати, як чоловіки будуть завойовувати головну героїню, які побачення будуть планувати, як доглядати. Чи будуть плакати в машині після вильоту з церемоній? Чи дівчина буде вручати їм троянди або щось інше? А що будуть кандидати говорити про один одного? От і подивимося, чим чоловічий колектив відрізняється від жіночого", - зазначила Ульянова.

Також переможниця Холостяка зачепила тему поцілунків і флірту на проекті.

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"Ще важливий момент - це флірт, обійми і поцілунки. Може комусь і не подобається, що холостяк цілується з багатьма дівчатами, але в цілому це сприймається нормально. А ось що скажуть про дівчину, якщо вона буде на кожному побаченні цілуватися з іншим чоловіком? Тільки не треба зараз писати приказки про замок і ключі, кружки та чайник. Я за рівноправність, я за те, щоб жінка також вибирала. І нехай головна героїня робить все, що хоче, аби була щаслива і зустріла у підсумку свою справжню любов. Що думаєте з цього приводу? Мені прям дуже-дуже цікаво", - пише Даша.

Даша Ульянова може похвалитися яскравою зовнішністю і чудовою розтяжкою (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Підписники погодилися з красунею і відзначили в коментарях, що їм теж буде дуже цікаво подивитися, як чоловіки будуть боротися за серце Холостячки.

Раніше переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова відверто розповіла про романи з одруженими чоловіками.