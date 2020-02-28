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Вона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранні

Lite » Мода 28.02.2020 - 20:33
Вона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранні
Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Зірка відвідала вечірку в Парижі

Демі Мур – рідкісна гостя на світських івентах – вирішила нагадати про себе. І зробила це більш ніж успішно. Вона відвідала шикарну вечірку, влаштовану американським Harper's BAZAAR в Парижі. Івент присвячений відкриттю виставки Harper's Bazaar: First in Fashion, проходив у Museé des Arts Décoratifs.

На захід 57-річна актриса прийшла в блідо-рожевій кутюрній сукні в підлогу з пишною спідницею і сіткою на оголених плечах і грудях від Dior. Доповнили образ велика підвіска і кільце від BVLGARI. А вдалим завершенням став макіяж від знаменитої у зіркових колах візажистки Ніккі Вольф, а також незвичайна зачіска, виконана майстром по волоссю Ренато Кампора: плетіння з довгою косою.

Вона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранні

Демі підкорила мережу (фото: instagram.com/demimoore)

Такий образ вигідно підкреслив розкішне підтягнуте тіло нестаріючої зірки: її пишні груди, тонку талію і точені руки. Сама знаменитість опублікувала у своєму Instagram кілька знімків і подякувала глянець за запрошення. А пізніше додала відео, де запалює в компанії креативного директора Valentino П'єрпаоло Піччолі. На ролику вона танцює і крутиться, а тому повною мірою продемонструвала свою бездоганну фігуру.

Вона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранніВона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранніВона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранні

Зірка відмінно підготувалася (фото/відео: instagram.com/harpersbazaarus; instagram.com/renatocampora)

До речі, на святі були присутні багато інших знаменитостей. Так, тут побували Джіджі і Белла Хадід, Гвінет Пелтроу, креативний директор Balmain Олів'є Рустен, який прийшов в компанії Наташі Полі та інші особистості з фешн-індустрії.

Вона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранніВона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранніВона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранніВона не змінюється! 57-річна Демі Мур захопила розкішними формами в кутюрному вбранні

Гості вечірки (фото: instagram.com/harpersbazaarus; instagram.com/demimoore)

Сестри Хадід знову виділились своїми оригінальними вбраннями. Джіджі прийшла в довгому білому пальто з квітковим візерунком з високим коміром, яке доповнила чорно-білими туфлями, незвичайними прикрасами і макіяжем з білими горизонтальними стрілками на повіках. А молодша Хадід вибрала чорно-біле закрите плаття з перебільшеними плечима. Досить скромний лук як для Белли, тим не менш, виглядав вельми стильно і привабливо. Демі Мур зробила з сестрами загальне фото, виклавши його у свій мікроблог.

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