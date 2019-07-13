"Ось це поворот": Катерина Кухар здивувала несподіваним перевтіленням

Катерина Кухар викликала абсолютний захват шанувальників
Знаменита українська балерина Катерина Кухар вразила шанувальників незвичайним образом, який вона представила на своїй Instagram-сторінці. За чарівне перевтілення знаменитість отримала безліч позитивних відгуків від шанувальників.
Балерина з'явилася в образі фатальної циганки, який передбачає, що на жінці має бути все, одразу і багато. Безліч золотих прикрас: масивний ланцюг, сережки, кільця, браслети, прикраса на голові, до якої прикріплений циганський платок.
Строкатий верх з розклешенними рукавами в "три чверті" і чорна спідниця надали стильному образу справжньої театральності.
Катерина Кухар доповнила казковий образ яскравим макіяжем з червоною помадою - тільки така підходить зухвалій циганці.
Відзначимо, що в такому образі балерина скоро постане в новому українському серіалі.
"Всю правду розкажу... Нічого не приховаю..." - підписала знімок Катерина Кухар.
Катерина Кухар в образі циганки (скрін: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Шанувальники залишають безліч коментарів під публікацією зірки. Прихильники відзначають, що з нетерпінням чекають на відеоряд з Катериною.
Скрін коментарів
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