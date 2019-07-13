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"Вот это поворот": Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.07.2019 - 22:38
"Вот это поворот": Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Екатерина Кухар вызвала абсолютный восторг поклонников

Знаменитая украинская балерина Екатерина Кухар поразила поклонников необыкновенным образом, который она представила на своей Instagram-странице. За волшебное перевоплощение знаменитость получила множество хвалебных отзывов от поклонников.

Балерина предстала в образе роковой цыганки, который предполагает, что на женщине должно быть все, сразу и много. Множество золотых украшений: массивная цепь, серьги, кольца, браслеты, украшение на голове, к которому прикреплен цыганский платок.

Пестрый верх с расклешенными рукавами в "три четверти" и черная юбка придали стильному образу настоящей театральности.

Екатерина Кухар дополнила сказочный образ ярким макияжем с красной помадой - только такая подходит дерзкой цыганке.

Отметим, что в таком образе балерина скоро предстанет в новом украинском сериале.

"Всю правду расскажу... Ничего не утаю..." - подписала снимок Екатерина Кухар.

&quot;Вот это поворот&quot;: Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением

Екатерина Кухар в образе цыганки (скрин: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники оставляют множество комментариев под публикацией звезды. Фаны отмечают, что с нетерпением ждут видеоряд с Екатериной.

  • Ого! Какая роковая женщина.
  • Ваааааау, красотка!
  • Да, неожиданно! Но так прекрасно, Вы обворожительны!
  • Я рад за Украину, что у них есть такие безумно красивые цыганки в образе балерины!
  • Новый драйв. Новый формат мышленния. Новое вдохновение. Брависсимо, Леди Очарование.

&quot;Вот это поворот&quot;: Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением&quot;Вот это поворот&quot;: Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением&quot;Вот это поворот&quot;: Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением

Скрин комментариев

Ранее Екатерина Кухар откровенно призналась, какие именно черты в мужчине могут ее возбудить и привлечь.

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