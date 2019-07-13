"Вот это поворот": Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением

Екатерина Кухар вызвала абсолютный восторг поклонников
Знаменитая украинская балерина Екатерина Кухар поразила поклонников необыкновенным образом, который она представила на своей Instagram-странице. За волшебное перевоплощение знаменитость получила множество хвалебных отзывов от поклонников.
Балерина предстала в образе роковой цыганки, который предполагает, что на женщине должно быть все, сразу и много. Множество золотых украшений: массивная цепь, серьги, кольца, браслеты, украшение на голове, к которому прикреплен цыганский платок.
Пестрый верх с расклешенными рукавами в "три четверти" и черная юбка придали стильному образу настоящей театральности.
Екатерина Кухар дополнила сказочный образ ярким макияжем с красной помадой - только такая подходит дерзкой цыганке.
Отметим, что в таком образе балерина скоро предстанет в новом украинском сериале.
"Всю правду расскажу... Ничего не утаю..." - подписала снимок Екатерина Кухар.
Екатерина Кухар в образе цыганки (скрин: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Поклонники оставляют множество комментариев под публикацией звезды. Фаны отмечают, что с нетерпением ждут видеоряд с Екатериной.
Скрин комментариев
Ранее Екатерина Кухар откровенно призналась, какие именно черты в мужчине могут ее возбудить и привлечь.
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