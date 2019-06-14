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Справжня королева: Катерина Кухар вразила грацією на шаховій дошці

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2019 - 15:26
Справжня королева: Катерина Кухар вразила грацією на шаховій дошці
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

При цьому Кухар позує в повітряному літньому платті

Катерина Кухар відвідала місто і порт Царево в Болгарії. Швидше за все, українська прима-балерина вирішила полетіти від київської спеки і поніжитись у водах Чорного моря. При цьому Кухар, як завжди, воліє балувати фото в незвичайних локаціях, супроводжуючи свої пости філософськими цитатами або спогадами.

Так, на своїй instagram-сторінці Катерина Кухар опублікувала цікаве фото, позуючи на величезній шахівниці, з розставленими на ній шаховими фігурами. Вийшло вельми оригінально, адже на знімку Кухар позує в чорному літньому сарафані. І складається таке враження, наче вона і сама бере участь у грі на боці "чорних". При цьому в руці Катерина тримає "лежачу" фігуру білої масті.

Катерина Кухар

Катерина Кухар на відпочинку в Болгарії (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Однак примітний  підпис, якій прима-балерина супроводжувала свій пост. Кухар згадала, хто і коли навчив її грати в шахи.

"Любов до шахів прищепив мені мій дідусь. Ми з ним часто грали і завдяки цьому я навчилася дивитися на два кроки вперед. Завжди радію, коли бачу, як батьки привчають своїх дітей до правильного дозвілля. Адже крім телефонів і планшетів стільки цікавого та розвиваючого", - пише Катерина. При цьому вона уточнила у шанувальників, чи вміють вони грати в шахи.

Шанувальники балерини тут же взялися коментувати її новий пост:

  • "Шах і Мат в два ходи!!! Вічна Королева!!!"
  • "Ця гра мені дуже подобатися, а фото дуже гарне!"
  • "Головна фігура на дошці!"
  • "Міс Грація!"
  • "Яка ж ви не земна красуня!"
  • "Мене теж дідусь вчив. Але так і не навчив. Але лото, шашки і доміно зробив моїми улюбленими іграми назавжди"
  • "Катерина, ви - сама чарівність і краса! Я вмію грати, тато навчив, і син 5 років, вміє і любить грати з нами всіма))"
  • "Я дуууже люблю грати у шахи! Приємно розділяти з Вами спільне захоплення!!!"

Справжня королева: Катерина Кухар вразила грацією на шаховій дошці

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Справжня королева: Катерина Кухар вразила грацією на шаховій дошці

Скріншот поста: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар зачарувала мережу рідкісним фото доньки. "З Днем народження! Найкращий тато..." - зворушливо підписала кадр Кухар.

Також до цього Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура - хлопчикові виповнилося 10 років.

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