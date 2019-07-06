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Катерина Кухар заінтригувала фото у весільній сукні та фаті

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2019 - 13:55
Катерина Кухар заінтригувала фото у весільній сукні та фаті
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Варто нагадати, що одна весілля в житті балерини вже відбулася

Після американського весілля (що виявилася дійсним лише на території США), яке балетна пара Катерина Кухар і Олександра Стоянова зіграли під час гастролей у грудні 2018 року, подружжя вирішили побратися і на батьківщині. До речі, Катерина та Олександр стверджують, що вже встигли обвінчатися в Україні, але створити одружитися згідно українського законодавства теж не проти і тому готуються до майбутньої події. Про те, що Катерина обирає собі весільну сукню підписники дізналися з її сторінки в Instagram ще на початку червня, а нещодавно прима-балерина заінтригувала свіжим фото у вбранні нареченої з філософської підписом.

Катерина Кухар заінтригувала фото у весільній сукні та фатіФото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Життя, як оголена долоня..." - підписала балерина чорно-білий кадр, на якому в деталях можна розглянути ніжну легку сукню зі шлейфом і невелику фату, що прикриває обличчя знаменитої українки.

Шанувальники оцінили образ Катерини, обсипавши компліментами.

 
  • Попелюшка поспішає на бал,головне не втратити туфельку, і прожити зі своїм принцом все життя!!! Катюша, ви незвичайно красива дівчина!!!!
  • Чарівно
  • Божественна
  • Дуже красива
  • Красиво! Ви тут як принцеса з казки
  • Красива, витончена і ніжна! Прекрасна! Щастя всій родині!
  • Beautiful and Elegant

Цим знімком Катерина нагадала своїм шанувальникам, що підготовка до святкування весілля триває і зараз вона ретельно підбирає собі гідну сукню. Однак коли саме відбудеться святкування, пара не повідомляє.

Нагадаємо, що у всесвітній "День поцілунків" українські селебрітіс розговорилися про свої перші поцілунки, в тому числі і Катерина Кухар.

Крім того, Катерина Кухар не перестає дивувати кадрами з балетних постановок, так недавно вона викликала фурор в мережі пластичним фото.

А ще, Катерина Кухар вразила стрункістю в коротких шортах. Балерина відпочивала і насолоджувалася красою Болгарії.

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Новини України Катерина Кухарбалерина
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