Щось особливе: MARUV готує танець на пілоні для п'ятого ефіру Танці з зірками 2019 (відео)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV вже інтригує пікантним танцем п'ятого ефіру Танців з зірками (22 вересня)

MARUV, схоже, вирішила "реабілітуватися" і повернути лідерство на шоу Танці з зірками 2019. Зазначимо, що вже два ефіри поспіль MARUV і її партнер JAY займають 6-е місце. Хоча за підсумками першого ефіру члени журі визначили їх на третю позицію, а після другого ефіру - на 5-ю. При цьому Франциско Гомес якось зазначав, що хоче побачити від співачки більше танцю. Хоча під час 4-го ефіру співачці вдалося "эпатувати" глядачів образом "хижачки".

Не встигли в мережі як слід обговорити четвертий ефір Танців з зірками, як MARUV вже з головою пішла на репетицію нової постановки. Нагадаємо, що п'ятий ефір відбудеться 22 вересня на каналі "1+1". На своїй сторінці в мережі instagram в розділі "сторіз" Корсун опублікувала пікантне відео з репетиційного залу.

На відео зображений короткий момент репетиції. При цьому Корсун відточує рухи... на пілоні!

“В цю неділю! Танці з зірками! Буде щось дуже особливе", - залишила під відео інтригуючий коментар MARUV. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Виконавиця репетирує в облягаючому боді, а також стоячи на пуантах. При цьому важко не звернути увагу на стрункі довгі ніжки MARUV.

Крім того, співачка показала ще більше фото з минулого ефіру. Нагадаємо, тоді Анна Корсун з'явилася в дуже яскравому і сміливому образі в дусі 90-х. на паркет Танці з зірками 2019 вона вийшла в шубі з леопардовими плямами, синіх лосинах і срібних ботфортах.

"Український гетто-стиль", - жартома підписала фотоальбом співачка.

Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV і JAY – Пасодобль – Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Різатдінова розохотила мережу "жаркими" фото з Танців з зірками 2019. Відзначимо, що в мережі всі еже "сходять з розуму" за неймовірно пікантним танцем Різатдінової і Прохорова.