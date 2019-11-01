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"Вісім зайвих кілограмів": Наталія Могилевська розсекретила свою вагу

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.11.2019 - 15:33
"Вісім зайвих кілограмів": Наталія Могилевська розсекретила свою вагу
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вважає, що жінка все ж повинна бути привабливою

Наталя Могилевська стала більш відвертою з шанувальниками і вражає зізнаннями. Так, нещодавно співачка шокувала всіх заявою про те, що вона закохана, проте не стала розкривати ніяких деталей про коханого - вона вважає, що ще дуже рано і щастя любить тишу. У тому ж інтерв'ю Славі Дьоміну у програмі "Слава +" вона розсекретила, скільки зараз важить.

Наталія без сорому назвала свою точну вагу - 68 кілограмів, на її думку, вісім з них зайві. Зірка вважає, що потрібно любити і сприймати себе такою, яка ти є, однак при цьому не забувати, що слід стежити за собою і за своєю формою.

"Жінка повинна бути привабливою. Раніше я говорила, що це все фігня, зовнішність. Я була феміністкою. Я змушена визнати, жіноча привабливість дуже важлива. Ми всі повинні бути чистенькими, здоровими і обов'язково красивими", – сказала Могилевська.

Відео: youtube.com/Люкс ФМ

Артистка також поділилася, що не женеться за стандартами.

"Я не народилася зі стандартною зовнішністю, зі стандартною фігурою, я маленька, худенька була завжди. Я була без особливих грудей. Я така як гімнастка – жилава, спортивна. Я і в дитинстві не була у суперформі", – розповіла виконавиця.

&quot;Вісім зайвих кілограмів&quot;: Наталія Могилевська розсекретила свою вагу

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Раніше Наталія переживала за свою фігуру і думку інших людей про неї, але зараз говорить, що це не має значення - головне бути здоровою і щоб тобі було комфортно в своєму тілі. Сама вона підтримує форму з допомогою танців, якими займається кожен день.

"Має значення, щоб я була здорова, я кожен день танцюю, щоб у мене було нормальне харчування, щоб я була в межах і тоді я собою задоволена і мені плювати, могла б я зробити собі пластичну операцію, щось подовжити або вкоротити", – зазначила співачка.

&quot;Вісім зайвих кілограмів&quot;: Наталія Могилевська розсекретила свою вагу

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що Наталя Могилевська прийшла в захват від чуттєвого каверу Регіни Тодоренко на свій хіт "Місяць".

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