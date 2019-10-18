Хочу любити: Наталя Могилевська зізналася, що готова стати мамою

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська зазначила, що "довіряє долі всесвіту"

Наталя Могилевська зважилася на важливе одкровення. Співачка заявила, що готова завести сім'ю! В ексклюзивному інтерв'ю з журналістами програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", відома співачка Наталя Могилевська відверто розповіла, чому тільки зараз зважилася на серйозний крок – стати мамою.

Усе життя Наталя Могилевська робила вибір на користь кар'єри. Пробувала себе у різних амплуа: співачка, продюсерка, телеведуча, письменниця. Особисте життя ж відкладала на потім. Шлюб з українським бізнесменом Дмитром Чалим протримався рік – пара розійшлася у 2005 році. Через рік Наталя вже була з бізнесменом Єгором Долиніним. Через п'ять років цивільного шлюбу пара розійшлася. І лише зараз співачка готова до важливого для кожної жінки кроку.

"Я готова стати мамою, раніше ніколи того не хотіла, хоча багато разів була можливість – тоді я не відчувала, що готова", – поділилася Наталя Могилевська.

Але буде це всиновлення, як модно в Голлівуді, чи все ж співачка наважиться на рішучий крок – поки не відомо.

"Все буде, як заготовано Богом, я довіряю долі і довіряю всесвіту, тож знаю, що все буде так, як має бути. Але точно відчуваю, що по долі маю це пройти для того, щоб стати повноцінною мамою для тисяч дітей у своїй школі", – зізнається артистка.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Цікаво, пісня "Покохала" говорить про імовірне материнство зірки чи саме про те, що в життя Наталі прийшло справжнє кохання? Але і про це Могилевська говорить загадками:

"Навіть якщо воно би й з’явилось, я б відповіла, що щастя любить тишу… Я дуже хочу кохати! Я скучила за стосунками і точно знаю, що я до них готова – пройшов цілий період часу, я вже і в Індії пожила. Я готова створити родину".

Нагадаємо, що Наталя Могилевська прийшла в захват від чуттєвого кавери Регіни Тодоренко на свій хіт.