ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Я закохана": Наталія Могилевська відверто розповіла про особисте життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.10.2019 - 11:37
"Я закохана": Наталія Могилевська відверто розповіла про особисте життя
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вважає, що щастя любить тишу

Українська співачка Наталія Могилевська продовжує вражати одкровеннями про своє особисте життя - так, раніше вона розповіла, що готова створити сім'ю і стати мамою. А у свіжому випуску програми "Слава+" артистка зізналася ведучому Славі Дьоміну, що закохана.

За словами Наталії, як тільки вона зрозуміла, що з нею поруч повинен бути сильний чоловік, саме такі чоловіки і почали упадати за нею.

"Я знаю таких чоловіків, для кого я – дитинка", – зізналася виконавиця.

Могилевська підкреслила, що у неї складний характер, але при цьому вона дуже вірна людина і завжди підтримає і прийде на допомогу.

"Мій чоловік каже: Мені ніколи не говорив ніхто таких жорстких слів, як ти. Навіть мій найближчий друг. Але стільки ніжності ніколи в житті я теж не чув, ні одна жінка мені таке не казала і так не захоплювалася", - розповіла зірка.

Відео: youtube.com/Люкс ФМ

Однак на питання, хто ж її обранець і де вони познайомилися, співачка відповідати не стала. Вона впевнена, що потрібно ще трохи почекати, та і в цілому не варто занадто це афішувати.

"Мені нічого поки сказати. По-перше, тому що щастя любить тишу. А по-друге, відносини повинні визріти. Те, що нам всім здається тільки коли ми познайомилися, нам усім багато чого здається. Але життя потім ставить все на свої місця. Тому, я б почекала", - додала Могилевська.

&quot;Я закохана&quot;: Наталія Могилевська відверто розповіла про особисте життя

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Користувачі мережі подякували за таке цікаве інтерв'ю і залишили багато теплих слів на адресу Наталії.

  • Просто Вау. Нереально крутий ефір. Спасибі Вам. Дуже чекала інтерв'ю з Вами Наталя, ви мудра, добра, просто прекрасна жінка. Думаю подарунок чашка
  • Наталя дуже крута, глибока, пряма, сильна...я захоплююся такими жінками. А подарунок, книга
  • Ну круто ж! Якщо Наталя не дивиться коменти, передайте людині, або помічниця нехай передасть, що дуже круте інтерв'ю, - спокійна, трепетна і сильна особистість. Книга, думаю
  • Дуже мудра і сильна Наталія! Людина на своєму місці в житті.
  • Круто, я б хотіла, щоб мої майбутні діти навчалися у Вашій майбутній школі. Книзі була б дуже рада
  • найглибша співачка, розумна жінка. Захоплення
  • Круте, цікаве інтерв'ю. На одному диханні. Спасибі

Скріншот коментарів (youtube.com/Люкс ФМ)

Нагадаємо, що Наталя Могилевська прийшла в захват від чуттєвого кавери Регіни Тодоренко на свій хіт "Місяць".

Хочу любити: Наталя Могилевська зізналася, що готова стати мамою Наталя Могилевська розсекретила свого фаворита на Танцях з зірками 2019
Новини України Наталя Могилевськапевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся