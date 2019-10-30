"Я закохана": Наталія Могилевська відверто розповіла про особисте життя

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вважає, що щастя любить тишу

Українська співачка Наталія Могилевська продовжує вражати одкровеннями про своє особисте життя - так, раніше вона розповіла, що готова створити сім'ю і стати мамою. А у свіжому випуску програми "Слава+" артистка зізналася ведучому Славі Дьоміну, що закохана.

За словами Наталії, як тільки вона зрозуміла, що з нею поруч повинен бути сильний чоловік, саме такі чоловіки і почали упадати за нею.

"Я знаю таких чоловіків, для кого я – дитинка", – зізналася виконавиця.

Могилевська підкреслила, що у неї складний характер, але при цьому вона дуже вірна людина і завжди підтримає і прийде на допомогу.

"Мій чоловік каже: Мені ніколи не говорив ніхто таких жорстких слів, як ти. Навіть мій найближчий друг. Але стільки ніжності ніколи в житті я теж не чув, ні одна жінка мені таке не казала і так не захоплювалася", - розповіла зірка.

Відео: youtube.com/Люкс ФМ

Однак на питання, хто ж її обранець і де вони познайомилися, співачка відповідати не стала. Вона впевнена, що потрібно ще трохи почекати, та і в цілому не варто занадто це афішувати.

"Мені нічого поки сказати. По-перше, тому що щастя любить тишу. А по-друге, відносини повинні визріти. Те, що нам всім здається тільки коли ми познайомилися, нам усім багато чого здається. Але життя потім ставить все на свої місця. Тому, я б почекала", - додала Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Користувачі мережі подякували за таке цікаве інтерв'ю і залишили багато теплих слів на адресу Наталії.

Просто Вау. Нереально крутий ефір. Спасибі Вам. Дуже чекала інтерв'ю з Вами Наталя, ви мудра, добра, просто прекрасна жінка. Думаю подарунок чашка

Наталя дуже крута, глибока, пряма, сильна...я захоплююся такими жінками. А подарунок, книга

Ну круто ж! Якщо Наталя не дивиться коменти, передайте людині, або помічниця нехай передасть, що дуже круте інтерв'ю, - спокійна, трепетна і сильна особистість. Книга, думаю

Дуже мудра і сильна Наталія! Людина на своєму місці в житті.

Круто, я б хотіла, щоб мої майбутні діти навчалися у Вашій майбутній школі. Книзі була б дуже рада

найглибша співачка, розумна жінка. Захоплення

Круте, цікаве інтерв'ю. На одному диханні. Спасибі

Скріншот коментарів (youtube.com/Люкс ФМ)

Нагадаємо, що Наталя Могилевська прийшла в захват від чуттєвого кавери Регіни Тодоренко на свій хіт "Місяць".