"Восемь лишних килограммов": Наталья Могилевская рассекретила свой вес

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица считает, что женщина все же должна быть привлекательной

Наталья Могилевская стала более откровенной с поклонниками и поражает признаниями. Так, недавно певица взбудоражила всех заявлением о том, что она влюблена, однако не стала раскрывать никаких деталей о возлюбленном - она считает, что еще слишком рано и счастье любит тишину. В том же интервью Славе Демину в программе "Слава +" она рассекретила, сколько сейчас весит.

Наталья без стеснения назвала свой точный вес - 68 килограммов, по ее мнению, восемь из них лишние. Звезда считает, что нужно любить и воспринимать себя такой, какая ты есть, однако при этом не забывать, что следует следить за собой и своей формой.

"Женщина должна быть привлекательной. Раньше я говорила, что это фигня все, внешность. Я была феминисткой. Я вынуждена признать, женская привлекательность очень важна. Мы все должны быть чистенькими, здоровыми и обязательно красивыми”, – сказала Могилевская.

Видео: youtube.com/Люкс ФМ

Артистка также поделилась, что не гонится за стандартами.

"Я не родилась со стандартной внешностью, со стандартной фигурой, я маленькая, худенькая была всегда. Я была без особой груди. Я такая как гимнастка – жилистая, спортивная. Я и в детстве не была в суперформе”, – поведала исполнительница.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее Наталья переживала за свою фигуру и мнение других людей о ней, но сейчас говорит, что это не имеет значения - главное быть здоровой и чтобы тебе самой было комфортно в своем теле. Сама она поддерживает форму с помощью танцев, которыми занимается каждый день.

"Имеет значение, чтобы я была здорова, я каждый день танцую, чтобы у меня было нормальное питание, чтобы я была в рамках и тогда я собой довольна и мне плевать, могла бы я сделать себе пластическую операцию, что-то удлинить или укоротить”, – отметила певица.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что Наталья Могилевская пришла в восторг от чувственного кавера Регины Тодоренко на свой хит "Місяць".