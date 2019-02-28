Втілення ніжності: Тіна Кароль зачарувала мережу пронизливим фото

Співачка полонила шанувальників своєю красою і глибоким поглядом

Известная певица Тина Кароль меняет образы как перчатки, и каждый из них идеально походит поп-диве, делая ее непревзойденной. То утонченная соблазнительница в прозрачном платье, то обольстительная красавица в пиджаке на голове тело, то чувственная леди в платье с кружевами и пикантным декольте. На новом снимке, появившемся в Instagram, знаменитость запечатлена в наряде от украинского дизайнера, а ее пронзительный взгляд запал поклонникам прямо в душу.

Тина предпочла для фотосессии светло-коричневый пиджак от бренда Аrtemklimchuk. Макияж звезды был традиционно с акцентом на губы - притягательные уста с фирменной красной помадой, пастельные тени на веках, идеально ровный тон лица и легкий, едва уловимый глазу румянец.

Поклонники не смогли пройти мимо притягательного портретного фото звезды и стали активно комментировать ее пленительный образ.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"На Вас можно смотреть вечно. Красотка!", "Очаровательно!", "Очень красивая женщина", "Тина, вы прекрасны", "Вы очень красивая и очаровательная", "Ты - глубина и высота", "Силуэт чистой красоты", "Очень и очень красивая, правда. Зачаровала множество сердец своей красотой", - подчеркивали фаны.

Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть снимком с максимальным декольте, подчеркнувшем ее шикарную грудь.

К слову, магнетическое фото Тины Кароль у зеркала вызвало фурор среди ее поклонников.

Видео: РБК-Украина