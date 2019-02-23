Яка ефектна: Тіна Кароль показала пікантне фото

Фото: tinakarol.com

Шанувальники співачки захоплено зустріли нову фотографію співачки

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка днями в новому образі звела з розуму прихильників, порадувала своїх дописувачів на Instagram новою пікантною фотографією.

Шанувальники співачки оцінили нове фото співачки.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Яка ефектна. Неймовірна жіночність і пристрасть!", - написала yulia_kabrileva.

"Ух яка жінка, королева наша", - прокоментувала irishasmailik.

"Неймовірна", - зазначила yulia_schnurovska.

"Дуже красива, ніжна, кохана!", - написала tanetti_singer.

"Тіна, ти просто як принцеса", - прокоментувала kretsudiana.

"Ух яка жінка", - написала nt.2094.

"Ви дуже красива", - зазначила ev_elina5547.

"Тіна твоя краса відбивається в душі і пристрасно даруєш свою любов. Я закохана в тебе", - підкреслила osherhadjieva.

"Найкраща", - написала nadiiaklachkiv.

"Спасибі вам за ваш талант. Ви неймовірно талановита жінка. Я коли слухаю ваші пісні, я без розуму від них. Ваші пісні і ви близькі моєму серцю. На ваших піснях я плачу. Коли у мене були труднощі, коли мені важко на душі я просто слухаю ваші пісні", - зазначила frolkova_ksenia001.

Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним чином.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото відвертій сукні.