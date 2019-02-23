Яка ефектна: Тіна Кароль показала пікантне фото

Шанувальники співачки захоплено зустріли нову фотографію співачки
Відома українська співачка Тіна Кароль, яка днями в новому образі звела з розуму прихильників, порадувала своїх дописувачів на Instagram новою пікантною фотографією.
Шанувальники співачки оцінили нове фото співачки.
Фото: instagram.com/tina_karol
"Яка ефектна. Неймовірна жіночність і пристрасть!", - написала yulia_kabrileva.
"Ух яка жінка, королева наша", - прокоментувала irishasmailik.
"Неймовірна", - зазначила yulia_schnurovska.
"Дуже красива, ніжна, кохана!", - написала tanetti_singer.
"Тіна, ти просто як принцеса", - прокоментувала kretsudiana.
"Ух яка жінка", - написала nt.2094.
"Ви дуже красива", - зазначила ev_elina5547.
"Тіна твоя краса відбивається в душі і пристрасно даруєш свою любов. Я закохана в тебе", - підкреслила osherhadjieva.
"Найкраща", - написала nadiiaklachkiv.
"Спасибі вам за ваш талант. Ви неймовірно талановита жінка. Я коли слухаю ваші пісні, я без розуму від них. Ваші пісні і ви близькі моєму серцю. На ваших піснях я плачу. Коли у мене були труднощі, коли мені важко на душі я просто слухаю ваші пісні", - зазначила frolkova_ksenia001.
Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним чином.
Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото відвертій сукні.