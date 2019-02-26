Не надивитись! Тіна Кароль зачарувала мережу мрійливим фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка викликала захоплення у шанувальників новим знімком

Тіна Кароль регулярно радує фанів свіжими знімками. Деякі з них відрізняються витонченою відвертістю і інтелігентною пікантністю, а інші підкреслюють елегантність артистки. Так, в Instagram вона показала нове фото, на якому зображена біля дзеркала.

Для фото зірка обрала вбрання з еко-шкіри від українського дизайнера Дафни Мей, в якому вона сидить біля дзеркала, пильно і замріяно вдивляючись у своє відображення. На задньому фоні можна розглянути інтер'єри знімальної студії.

До речі, бренд Dafna May – одна з улюблених вітчизняних марок Тіни Кароль. Втім, і інші українські знаменитості, наприклад, такі як Надя Дорофєєва та Катя Осадча також з'являлися в одязі дизайнера на світських заходах.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Макіяж у артистки традиційно зроблений з акцентом на губи з фірмовою червоною помадою і тіням для повік пастельного нейтрального відтінку.

Шанувальники прийшли в повний захват від знімка своєї улюблениці. Вони відзначили, що не можуть намилуватися Тіною, яка давно полонила їхні серця своєю красою і безперечним талантом.

"Ти просто чудо всесвіту. На тебе хочеться дивитися вічність. Ти сонечко, яке завжди світиться", "Розумна, красива, талановита, смілива!", "Як можна бути такою красивою?", "Чудова наша", "Не можу відірвати погляд, і, здається, Тіна теж", - писали коментатори.

Раніше Тіна Кароль розбурхала мережу фото в прозорій сукні, крізь яку було чітко видно її жіночні вигини.

До слова, Тіна Кароль викликала ажіотаж у мережі сміливим образом в піджаку від українського бренду Аrtemklimchuk сезону весна-літо 2019.

Відео: РБК-Україна