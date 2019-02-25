Спокуслива Тіна Кароль полонила екстремальним декольте

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Для фотоессии співачка обрала вбрання від українських дизайнерів

Українська поп-діва Тіна Кароль уміло зваблює мережу пікантними кадрами відвертого характеру в спокусливих образах і вбранні, що підкреслюють її струнку фігуру і розкішні форми. На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому демонструє шикарне декольте.

Знаменитість одягнена у вбрання від українського дизайнера Артема Климчука (бренд Artemklimchuk), приспустивши з плеча лаконічний картатий піджак від Ельвіри Гасановой з її нової колекції. На чорно-білому знімку помітно, що співачка зробила в макіяжі акцент на губи, а її задумливий погляд надає фото загадковості.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники стали з захопленням коментувати кадр, відзначаючи, що артистка виглядає особливо ніжно і чуттєво, вміючи прикувати увагу ефектним образом.

"Ви красуня", "Тіночка, ви прекрасні", "Шикарна, але все-таки сумна", "Томний погляд Тіни заворожує... Ух", "Природна краса", "Та що ж ти з нами робиш? Тіна як завжди на висоті", "Ти дивовижна", - з захопленням відзначали фоловери.

Нагадаємо, що Тіна Кароль звабила шанувальників ефектним чином в прозорій сукні.

Раніше Тіна Кароль захопила мережа сміливим фото в оригінальному аутфите від українського дизайнера.

До речі, Тіна Кароль в пікантному топі, коротких шортах і теракотовому плащі показала стрункі ніжки.