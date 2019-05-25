"Чарівна родина": дружина MONATIK'а зачарувала стильним фото з чоловіком

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/monatik_official)

Артист отримав власну зірку на Алеї зірок у Києві

Дмитро Монатік - один із зразків зразкового сім'янина і люблячого чоловіка в українському шоу-бізнесі. Артист ретельно оберігає життя своєї родини від зайвої уваги і не показує обличчя синів, проте з задоволенням з'являється з дружиною Іриною Демічевою на світських заходах. Так, дружина музиканта зачарувала фанів ефектним фото з улюбленим чоловіком.

Пара побувала на відкритті іменної зірки MONATIK'а на Алеї зірок у Києві. На знімку Дмитро та Ірина сидять за столиком у кафе в стильних нарядах - співак в елегантному синьому костюмі, а його дружина в білому платті з чорним поясом.

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinademicheva)

"Сьогодні на "Алеї зірок" у Києві відкрили зірку на честь найкращої людини і артиста нашої сучасності @monatik_official, на мою думку. #7. таке прекрасне, щасливе і дуже символічне число. #MONATIKзвучит і робить світ прекраснішим", - зворушливо підписала публікацію дівчина.

Демічева також виклала кілька знімків з події, на яких щасливий Монатік позує біля своєї зірки, а також з шанувальниками.

Фото: Дмитро Монатік отримав зірку на Алеї зірок у Києві (instagram.com/irinademicheva)

Підписники залишили багато зворушених коментарів, називаючи їх дуже гарною парою і променистою сім'єю, а також вітаючи з таким досягненням.

"Ви прекрасні"

"Вітаю, приголомшливі!"

"Мої улюблені! Вітаю!!! Абсолютно заслужено!"

"Які ви класні"

"Ви дуже гарна пара. Приклад і натхнення для багатьох"

"Яка приємна новина!!! Посміхаюся

"Чарівна промениста сім'я! Люблю вас дуже!"

"Відмінні новини і наші вітання"

"Діма найкращий!!! Завжди!"

"Любимки, спасибі вам, що так ніжно і красиво кружляєте наші серця"

"Безмежно!!! гарні та неповторні"

"Від вас віє любов'ю і щастям! І дуже заряджає. Красиво! "

"Заслужено!!! Причому вже давно! Вітаю геній!"

"Від душі вітаю самого душевного Людини!!"

Нагадаємо, MONATIK зачарував мережу рідкісним фото з дружиною з Сан-Франциско.

Раніше повідомлялося, що Наталя Могилевська розкрила ексклюзивні подробиці про MONATIK'е.

Ми також писали, що дружина MONATIK'а Ірина зворушила мережу "вагітними" фото.