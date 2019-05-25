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"Чарівна родина": дружина MONATIK'а зачарувала стильним фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2019 - 10:51
"Чарівна родина": дружина MONATIK'а зачарувала стильним фото з чоловіком
Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/monatik_official)

Артист отримав власну зірку на Алеї зірок у Києві

Дмитро Монатік - один із зразків зразкового сім'янина і люблячого чоловіка в українському шоу-бізнесі. Артист ретельно оберігає життя своєї родини від зайвої уваги і не показує обличчя синів, проте з задоволенням з'являється з дружиною Іриною Демічевою на світських заходах. Так, дружина музиканта зачарувала фанів ефектним фото з улюбленим чоловіком.

Пара побувала на відкритті іменної зірки MONATIK'а на Алеї зірок у Києві. На знімку Дмитро та Ірина сидять за столиком у кафе в стильних нарядах - співак в елегантному синьому костюмі, а його дружина в білому платті з чорним поясом.

&quot;Чарівна родина&quot;: дружина MONATIK'а зачарувала стильним фото з чоловіком

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinademicheva)

"Сьогодні на "Алеї зірок" у Києві відкрили зірку на честь найкращої людини і артиста нашої сучасності @monatik_official, на мою думку. #7. таке прекрасне, щасливе і дуже символічне число. #MONATIKзвучит і робить світ прекраснішим", - зворушливо підписала публікацію дівчина.

Демічева також виклала кілька знімків з події, на яких щасливий Монатік позує біля своєї зірки, а також з шанувальниками.

 

Фото: Дмитро Монатік отримав зірку на Алеї зірок у Києві (instagram.com/irinademicheva)

Підписники залишили багато зворушених коментарів, називаючи їх дуже гарною парою і променистою сім'єю, а також вітаючи з таким досягненням.

  • "Ви прекрасні"
  • "Вітаю, приголомшливі!"
  • "Мої улюблені! Вітаю!!! Абсолютно заслужено!"
  • "Які ви класні"
  • "Ви дуже гарна пара. Приклад і натхнення для багатьох"
  • "Яка приємна новина!!! Посміхаюся
  • "Чарівна промениста сім'я! Люблю вас дуже!"
  • "Відмінні новини і наші вітання"
  • "Діма найкращий!!! Завжди!"
  • "Любимки, спасибі вам, що так ніжно і красиво кружляєте наші серця"
  • "Безмежно!!! гарні та неповторні"
  • "Від вас віє любов'ю і щастям! І дуже заряджає. Красиво! "
  • "Заслужено!!! Причому вже давно! Вітаю геній!"
  • "Від душі вітаю самого душевного Людини!!"

Нагадаємо, MONATIK зачарував мережу рідкісним фото з дружиною з Сан-Франциско.

Раніше повідомлялося, що Наталя Могилевська розкрила ексклюзивні подробиці про MONATIK'е.

Ми також писали, що дружина MONATIK'а Ірина зворушила мережу "вагітними" фото.

"Красиві до неможливості": MONATIK зачарував мережу рідкісним фото з дружиною Жінка-вамп: розкішна Тіна Кароль приголомшила чуттєвим фото
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