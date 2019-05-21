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"Красиві до неможливості": MONATIK зачарував мережу рідкісним фото з дружиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.05.2019 - 11:58
"Красиві до неможливості": MONATIK зачарував мережу рідкісним фото з дружиною
Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Артист з дружиною прогулялися по мальовничому Сан-Франциско

Популярний український артист Дмитро Монатік, більш відомий як MONATIK, воліє не виставляти особисте життя напоказ. Тому він дуже рідко публікує в мережі спільні фото з дружиною Іриною або їхніми синами, при цьому обличчя дітей і зовсім не показує. Тим цінніше для шанувальників виявилося рідкісне мальовниче фото з дружиною, яке співак виклав в Instagram.

Нещодавно Монатік випустив новий альбом LoveItРитм і, судячи з підпису, скоро відправиться з ним в тур по США. На фото Дмитро та Ірина відображені в стрибку на вулицях Сан-Франциско.

"У.В.Л.И.У.В Т.. ... Вище землі... #SanFrancisco зовсім скоро знову побачимось... #USAtour #Soon", - прокоментував артист.

&quot;Красиві до неможливості&quot;: MONATIK зачарував мережу рідкісним фото з дружиною

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/monatik_official)

Фолловери знаменитості зворушилися милим і веселим знімком і залишили подружжю багато теплих слів.

  • "Мрійники"
  • "Гарні до неможливості"
  • "Диско в Сан Франциско"
  • "Кращі!! Приклад для наслідування!"
  • "Такі щасливі"
  • "Які казкові"
  • "Круті"
  • "Підвищена стрибучість у зірок)))"
  • "Монатіки КРУЖЛЯЮТЬ))"
  • "Які ви класні і круті я обожнюю вас. Ви просто няшкі"
  • "Прикольна фотка!!!!"
  • "Ви прекрасні!"
  • "Стільки позитиву в цій фотографії"

Нагадаємо, Наталя Могилевська розкрила ексклюзивні подробиці про MONATIK'е.

Ми також писали, що дружина MONATIK'а Ірина зворушила мережу "вагітними" фото.

А сам MONATIK зворушив визнанням дружині і дітям в Римі.

"Був зайчиком": Наталія Могилевська розкрила ексклюзивні подробиці про MONATIK'а Ніжна і прекрасна: дружина MONATIK'а зворушила мережу "вагітними" фото
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