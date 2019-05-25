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"Волшебная семья": жена MONATIK'а очаровала стильным фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2019 - 10:51
"Волшебная семья": жена MONATIK'а очаровала стильным фото с мужем
Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/monatik_official)

Артист получил собственную звезду на Аллее звезд в Киеве

Дмитрий Монатик - один из образцов примерного семьянина и любящего супруга в украинском шоу-бизнесе. Артист тщательно оберегает жизнь своей семьи от излишнего внимания и не показывает лица сыновей, однако с удовольствием появляется с супругой Ириной Демичевой на светских мероприятиях. Так, жена музыканта очаровала фанов эффектным фото с любимым мужем.

Пара побывала на открытии именной звезды MONATIK'а на Аллее звезд в Киеве. На снимке Дмитрий и Ирина сидят за столиком в кафе в стильных нарядах - певец в элегантном синем костюме, а его супруга в белом платье с черным поясом.

&quot;Волшебная семья&quot;: жена MONATIK'а очаровала стильным фото с мужем

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinademicheva)

"Сегодня на "Аллее звезд" в Киеве открыли звезду в честь самого лучшего человека и артиста нашей современности @monatik_official, по моему мнению. #7. такое прекрасное, счастливое и очень символическое число. #MONATIKзвучит и делает мир прекраснее", - трогательно подписала публикацию девушка.

Демичева также выложила несколько снимков с события, на которых счастливый Монатик позирует у своей звезды, а также с поклонниками.

 

Фото: Дмитрий Монатик получил звезду на Аллее звезд в Киеве (instagram.com/irinademicheva)

Подписчики оставили много умиленных комментариев, называя их очень красивой парой и лучезарной семьей, а также поздравляя с таким достижением.

  • "Вы прекрасные"
  • "Поздравляю, потрясающие!"
  • "Мои любимые! Поздравляю!!! Абсолютно заслуженно!"
  • "Какие вы классные"
  • "Вы очень красивая пара. Пример и вдохновение для многих"
  • "Какая приятная новость!!! Улыбаюсь"
  • "Волшебная лучезарная семья! Люблю вас очень!"
  • "Отличные новости и наши поздравления"
  • "Дима самый лучший!!! Всегда!"
  • "Любимки, спасибо вам, что так нежно и красиво кружите наши сердца"
  • "Безмежно гарні та неповторні"
  • "От вас веет любовью и счастьем! И очень заряжает. Красиво! "
  • "Заслуженно!!! Причем уже давно! Поздравляю гений!"
  • "От души поздравляю самого душевного Человека!!"

Напомним, MONATIK очаровал сеть редким фото с женой из Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская раскрыла эксклюзивные подробности о MONATIK'е.

Мы также писали, что жена MONATIK'а Ирина растрогала сеть "беременными" фото.

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