"Волшебная семья": жена MONATIK'а очаровала стильным фото с мужем

Артист получил собственную звезду на Аллее звезд в Киеве
Дмитрий Монатик - один из образцов примерного семьянина и любящего супруга в украинском шоу-бизнесе. Артист тщательно оберегает жизнь своей семьи от излишнего внимания и не показывает лица сыновей, однако с удовольствием появляется с супругой Ириной Демичевой на светских мероприятиях. Так, жена музыканта очаровала фанов эффектным фото с любимым мужем.
Пара побывала на открытии именной звезды MONATIK'а на Аллее звезд в Киеве. На снимке Дмитрий и Ирина сидят за столиком в кафе в стильных нарядах - певец в элегантном синем костюме, а его супруга в белом платье с черным поясом.
Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinademicheva)
"Сегодня на "Аллее звезд" в Киеве открыли звезду в честь самого лучшего человека и артиста нашей современности @monatik_official, по моему мнению. #7. такое прекрасное, счастливое и очень символическое число. #MONATIKзвучит и делает мир прекраснее", - трогательно подписала публикацию девушка.
Демичева также выложила несколько снимков с события, на которых счастливый Монатик позирует у своей звезды, а также с поклонниками.
Фото: Дмитрий Монатик получил звезду на Аллее звезд в Киеве (instagram.com/irinademicheva)
Подписчики оставили много умиленных комментариев, называя их очень красивой парой и лучезарной семьей, а также поздравляя с таким достижением.
Напомним, MONATIK очаровал сеть редким фото с женой из Сан-Франциско.
Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская раскрыла эксклюзивные подробности о MONATIK'е.
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