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Ніжна і прекрасна: дружина MONATIK'а зворушила мережу "вагітними" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2019 - 12:57
Ніжна і прекрасна: дружина MONATIK'а зворушила мережу "вагітними" фото
Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/monatik_official)

В честь Дня матері Ірина опублікувала архівні кадри

У неділю, 12 травня багато країн світу, включаючи Україну, святкували День матері. На честь цієї події багато знаменитостей публікували милі знімки зі своїми дітьми або ж мамами. Однак дружина відомого артиста MONATIK'а Ірина Демічева, яка подарувала йому двох синів, вирішила піти іншим шляхом і порадувала підписників свого Instagram рідкісними знімками себе в період вагітності.

Дівчина опублікувала два фото - ймовірно, з кожної своєї вагітності. На першому Ірина в ніжно-рожевій довгій сукні сидить у кріслі, обіймаючи руками округлий живіт і ніжно посміхається, дивлячись убік.

Ніжна і прекрасна: дружина MONATIK'а зворушила мережу &quot;вагітними&quot; фото

Фото: дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

На другому дружина Дмитра позує на підвіконні біля вікна в довгому квітчастому сарафані.

"З вдячністю і любов'ю за ТАКИЙ ДАР згори. Всіх матусь зі святом, з щирою повагою і захопленням", - прокоментувала Демічева чарівні кадри.

Ніжна і прекрасна: дружина MONATIK'а зворушила мережу &quot;вагітними&quot; фото

Фото: дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Відзначимо, що дружина Монатіка досить рідко ділиться сімейними фото, втім, як і сам артист - вони вважають за краще не виставляти особисте життя напоказ. Наприклад, пара досі приховує обличчя своїх дітей і показує малюків тільки зі спини. Тому шанувальники були дуже раді такому приємному і несподіваному подарунку і залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що Ірині дуже йде вагітність.

  • "Неймовірно шикарна!!! захоплююся!!!"
  • "Іра!!! Неймовірно красива!"
  • "Ти прекрасна. З святом"
  • "О Боже, чарівна"
  • "Вам дуже йде вагітність"
  • "Справжня Матуся! Іринка, ти чудо)))"
  • "Чарівна леді!! До божевілля чудова!!)"
  • "Ірочка, ну яка ти гарненька"
  • "Неймовірно красива"
  • "Вас теж зі святом, ви прекрасні, і ваша сім'я))"
  • "Яка ж ви душевна !!! Щастя вам )))"
  • "Ніжна і красива!"
  • "Ніщо так не прикрашає жінку, як стан очікування чуда))) Іринко, Ви прекрасні!"

Нагадаємо, MONATIK з дружиною і дітьми провели травневі свята в Римі. Артист зачарував мережу барвистими фото з відпустки.

Ми також писали, що дружина Монатіка Ірина захопила мережу кумедними фото синів.

А сам MONATIK зворушив визнанням дружині і дітям в Римі.

"Щасливий і впевнений": MONATIK зворушив зізнанням дружині і дітям у Римі "Солодкі пташенята": дружина Монатіка зворушила мережу кумедними фото синів
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