"Так схожа на маму": дочка Олі Полякової поділилася барвистим фото з Риму

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина продовжує показувати фанам, як пройшли її італійські канікули

Старша донька популярної української співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно відзначила свій 14-й день народження, під час канікул побувала в Італії і тепер радує підписників барвистими фотографіями. Так, раніше юна красуня показала, як прокотилася на гондолі у Венеції, тепер же поділилася кадром із столиці країни Риму.

Дівчинка позує на тлі однієї з місцевих визначних пам'яток в чорній футболці і темно-зеленій куртці. Своє розкішне довге волосся вона залишила розпущеним.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі в черговий раз здивувалися, до чого ж Маша схожа на свою зоряну маму, а також залишили безліч компліментів її красі.

"Ти така красива"

"Я подумав що це дитинство Полякової... дуже схоже"

"Маша, ти правда схожа на маму"

"Шикарна"

"Моя розкішна королева"

"Вауууу"

"Яка красуня"

"Маша, ти красуня"

"Ти так схожа на свою маму. Красуня!!!"

Нагадаємо, раніше стильна дочка Олі Полякової Маша прогулялася по Флоренції. Дівчина продемонстіровала модний спортивний образ.

Ми також повідомляли, що дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою - Маша помітно схудла завдяки правильному харчуванню та спорту і явно готова до літа.