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"Так схожа на маму": дочка Олі Полякової поділилася барвистим фото з Риму

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2019 - 10:23
"Так схожа на маму": дочка Олі Полякової поділилася барвистим фото з Риму
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина продовжує показувати фанам, як пройшли її італійські канікули

Старша донька популярної української співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно відзначила свій 14-й день народження, під час канікул побувала в Італії і тепер радує підписників барвистими фотографіями. Так, раніше юна красуня показала, як прокотилася на гондолі у Венеції, тепер же поділилася кадром із столиці країни Риму.

Дівчинка позує на тлі однієї з місцевих визначних пам'яток в чорній футболці і темно-зеленій куртці. Своє розкішне довге волосся вона залишила розпущеним.

&quot;Так схожа на маму&quot;: дочка Олі Полякової поділилася барвистим фото з Риму

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі в черговий раз здивувалися, до чого ж Маша схожа на свою зоряну маму, а також залишили безліч компліментів її красі.

  • "Ти така красива"
  • "Я подумав що це дитинство Полякової... дуже схоже"
  • "Маша, ти правда схожа на маму"
  • "Шикарна"
  • "Моя розкішна королева"
  • "Вауууу"
  • "Яка красуня"
  • "Маша, ти красуня"
  • "Ти так схожа на свою маму. Красуня!!!"

Нагадаємо, раніше стильна дочка Олі Полякової Маша прогулялася по Флоренції. Дівчина продемонстіровала модний спортивний образ.

Ми також повідомляли, що дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою - Маша помітно схудла завдяки правильному харчуванню та спорту і явно готова до літа.

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