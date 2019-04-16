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Стильна дочка Олі Полякової полонила трендовою обновкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2019 - 14:42
Стильна дочка Олі Полякової полонила трендовою обновкою
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка зізналася, що обожнює носити куртки

Старша дочка Олі Полякової, Маша не відстає від зіркової мами за популярністю, тим більше, що артистка дає дівчинці слушні поради, як зробити її сторінку в Instagram цікавою та інформативною. Маша позиціонує себе, як блогер-початківець і захоплюється темами fashion і lifestyle. Схоже, у неї це непогано виходить, адже у дівчинки вже навіть є власні прихильники і фан-сторінки. Так, юна модниця захотіла похвалитися в Instagram трендовою весняною обновкою – стильною джинсовою курткою з яскравими нашивками.

Маша вирішила зробити знімок в незвичайному ракурсі. Вона сховалася за піднятим коміром куртки оверсайз так, що видно лише її пронизливий погляд. Окремо варто сказати про манікюр дівчинки – вона покрила нігті лаком кислотного лимонного кольору, адже неонові відтінки нині вважаються ультрамодними!

"Я думаю, що кожен просто обожнює куртки", - поділилася своїми думками про вибір гардеробу Маша.

Стильна дочка Олі Полякової полонила трендовою обновкою

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка прекрасно знає про те, що одним з модних напрямків цього сезону є ефектні куртки з принтом, розписом і нашивками, що тільки вітаються.

Підписники доньки Олі Полякової похвалили її за вибір вбрання і залишили для неї компліменти.

"Круто", "Твоя куртка крута", "Красуня!", "Чудова", "Маша дуже стильна", "Маша, ти нереально класна. Хочу таку доцю", "Машенька! Красуня! Love!", "Супер!" - писали фолловери.

До речі, Маша Полякова провела канікули з друзями в Італії. Вона з задоволенням ділилась сонячними фото в трендових аутфітах.

До слова, донька Олі Полякової активно займається спортом. Нещодавно дівчинка здивувала фанів знімком на пілоні.

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