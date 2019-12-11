ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Волонтер на кухні: у мережу потрапило архівне фото Меган Маркл

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.12.2019 - 08:36
Волонтер на кухні: у мережу потрапило архівне фото Меган Маркл
Меган Маркл (Фото: РБК-Україна)

Дружина принца Гаррі і до приходу у королівську сім'ю займалася благодійністю

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, ще до того, як стала членом британської королівської сім'ї, займалася благодійністю.

На офіційній сторінці в Instagram однією з таких організацій, Центру Святого Фелікса (St. Felix Centre) з Торонто, з'явилося архівної фото Меган. Зроблений знімок був кілька років тому, коли Маркл знімалася в серіалі "Форс-мажори" (Suits) в Канаді та у вільний час допомагала даної організації.

В кадрі Меган стоїть в кепці і простому повсякденному одязі.

"Меган Маркл була активним помічником і волонтером Центру Святого Фелікса, коли жила і працювала в Торонто. Вона була волонтером на кухні в рамках благодійної програми громадського харчування. Одного разу на День подяки герцогиня пожертвувала нам їжу, індичок і закуски для більш ніж 100 осіб", — йдеться в пості.

Волонтер на кухні: у мережу потрапило архівне фото Меган Маркл

Меган Маркл в ролі волонтера (Фото: instagram.com/st.felixcentre)

Зазначимо, кілька днів тому на офіційній сторінці Instagram герцога і герцогині Сассекских з'явилося повідомлення, у якому вони зазначили діяльність 12 благодійних організацій, в тому числі і центру в Торонто.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл "допомагала" своїй американській подрузі по Голлівуду продавати прикраси - дизайнер Дженніфер Мейерс з Каліфорнії використала фото герцогині в рекламних цілях, що викликало обурення Букінгемського палацу. Єлизавета II заборонила публікувати фото Меган Маркл.

Перше Різдво з сином: Меган Маркл і принц Гаррі проведуть свято по-особливому Міні-сукня і підбори: у мережу потрапили фото Меган Маркл у костюмі Санта-Клауса
Новини України Меган Маркл
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся