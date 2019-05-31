"Хвилюючий день": Сумська у вишиванці заспівала на останньому дзвонику дочки

Ось і настав кінець травня, а разом з ним і пора останніх дзвоників в українських школах. У більшості з них він пролунав для 11-класників у п'ятницю, 31 травня. У цьому році закінчує школу і молодша дочка відомої актриси Ольги Сумської Ганна. Звичайно ж, артистка разом з чоловіком Віталієм Борисюком побувала на святі. Зворушливими фото і відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Аня вибрала для урочистого дня білу блузку і короткий чорний сарафан, поверх якого наділу традиційну стрічку випускника. Доповнили образ дівчинки білі кросівки на масивній подошві. Волосся вона залишила розпущеним.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою Анною (instagram.com/olgasumska)

Її зіркова мама віддала перевагу синьо-блакитній вишиванці в підлогу. Тато також був у вишиванці, а також чорних брюках і сірому піджаку. На сімейних фото вони просто-таки світяться від щастя і гордості за свою дитину.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою Анною (instagram.com/olgasumska)

Більш того, знаменитість разом з чоловіком особисто привітала всіх випускників школи їх дочки і навіть виконали для них пісню про Україну.

Відео: Ольга Сумська з чоловіком виступили на останньому дзвонику доньки Ганни (instagram.com/olgasumska)

"Хвилюючий день. Останній дзвінок! Прощавай, рідна школа! Вітаємо, Ганнуся, рідненька наша доця, із закінченням 11го класу! Дякуємо нашим вчителям, прекрасному колективу #106школа !" - прокоментувала розчулена Сумська.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком прийшла на останній дзвоник дочки (instagram.com/olgasumska)

Підписники Ольги залишили багато зворушених коментарів, зазначивши, що Аня дуже схожа на тата, і бажаючи їй успіху у дорослому житті.

"Татова доця)"

"Доня в папулю, світлої вдалою доріжки у дорослому житті, молодці батьки, діти хороші"

"В добрий час! Напевно, ще одна артистка буде! Щасти!"

"Пані Олю, дуже гарна сукня і Вам дуже пасує!"

"Вітаю вашу донечку і вас також з закінченням школи. Щасливоі дороги в житті"

"Дуже гарна пісня, неперевершене таке щире виконання"

"Я думала що макс 9 клас закінчила. Така у вас дівчинка мила. І ви як сестра"

"Удачі і успіху вам!!! Фото супер!"

"Як на тата схожа. Донечка красуня, хай світлою буде її дорога, а рідний будинок буде надійним тилом"

"Вітаю, співали дуже гарно та весело)))"

"Дуже гарна родина!"

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про маленьку онучку, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна.

Раніше 52-річна Ольга Сумська у сукні-вишиванці захопила мережу.

До речі, Ольга Сумська продемонструвала закадрові фото зйомок з доньками для відомого видання. Старша Антоніна неймовірно схожа на свою зоряну маму, що неодноразово відзначали фанати артистки.