"У владі пригод": Бадоєв розповів, де святкує день народження

Фото: Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

Відомий кліпмейкер святкує своє 38-річчя в Мексиці, а відпустку проведе в джунглях Коста-Ріки

Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв, який розговорився про стосунки з дочкою, 10 січня відзначає день народження - йому виповнилось 38 років. За багаторічною традицією, на початку січня він взяв тайм-аут і вирушив відпочити на місяць-півтора перед насиченим роком. Таким чином Бадоєв вирішив поєднати святкування дня народження з відпусткою у колі близьких друзів.

Як зізнався режисер, для свого свята він вибрав цікаве місце, де ще не бував - Мексику. За словами продюсера, він не мислить свого життя без пригод та нових місць.

"І де я? Звичайно ж, відлітаю. Куди? В Мексику! Кожен свій новий рік я намагаюся почати з подорожі і вибираю для цього місця, в яких ще не був. Адже це так важливо, бути у владі пригод і відчувати себе Колумбом, як мінімум (посміхається). Для мене пригода – це те, без чого неможливе життя. Я шалено люблю подорожувати і шалено люблю бачити нових людей, знайомитися з ними. Мені здається, це найприємніше, що може собі дозволити людина", - коментує Бадоєв.

Фото: (прес-служба/Діма Комісаренко)

10 січня іменинник святкуватиме 38-річчя в святині цивілізації майя – на острові Юкатан.

На своїй сторінці в Instagram Алан опублікував фото з літака, супроводивши його підписом: "До Нових відкриттів! Мріяв про Мексику дуже давно".

Фото: (instagram.com/alanbadoev)

В Канкуні кліпмейкер пробуде близько двох тижнів, після чого відправиться в Гуанакасте (Коста-Ріка) – тропічний рай з незайманою береговою лінією, гірськими хребтами і порослими зеленню вулканами.

Фото: (прес-служба/Діма Комісаренко)

Напередодні поїздки Бадоєв також відвідав своїх дітей в Італії, де і зустрів новорічні свята.

Фото: (прес-служба/Діма Комісаренко)

Нагадаємо, Алан Бадоєв поділився в мережі зворушливим відео. Він вирушив у відпустку до Італії, щоб відвідати свою дочку Лоліту та екс-дружину Жанну Бадоєву.

до речі, Макс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейне #BEREGA. Ідейним натхненником капсульної колекції виступив бренд LITKOVSKAYA.