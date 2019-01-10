ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"У владі пригод": Бадоєв розповів, де святкує день народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2019 - 13:11
"У владі пригод": Бадоєв розповів, де святкує день народження
Фото: Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

Відомий кліпмейкер святкує своє 38-річчя в Мексиці, а відпустку проведе в джунглях Коста-Ріки

Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв, який розговорився про стосунки з дочкою, 10 січня відзначає день народження - йому виповнилось 38 років. За багаторічною традицією, на початку січня він взяв тайм-аут і вирушив відпочити на місяць-півтора перед насиченим роком. Таким чином Бадоєв вирішив поєднати святкування дня народження з відпусткою у колі близьких друзів.

Як зізнався режисер, для свого свята він вибрав цікаве місце, де ще не бував - Мексику. За словами продюсера, він не мислить свого життя без пригод та нових місць.

"І де я? Звичайно ж, відлітаю. Куди? В Мексику! Кожен свій новий рік я намагаюся почати з подорожі і вибираю для цього місця, в яких ще не був. Адже це так важливо, бути у владі пригод і відчувати себе Колумбом, як мінімум (посміхається). Для мене пригода – це те, без чого неможливе життя. Я шалено люблю подорожувати і шалено люблю бачити нових людей, знайомитися з ними. Мені здається, це найприємніше, що може собі дозволити людина", - коментує Бадоєв.

&quot;У владі пригод&quot;: Бадоєв розповів, де святкує день народження&quot;У владі пригод&quot;: Бадоєв розповів, де святкує день народження

Фото: (прес-служба/Діма Комісаренко)

10 січня іменинник святкуватиме 38-річчя в святині цивілізації майя – на острові Юкатан.

На своїй сторінці в Instagram Алан опублікував фото з літака, супроводивши його підписом: "До Нових відкриттів! Мріяв про Мексику дуже давно".

&quot;У владі пригод&quot;: Бадоєв розповів, де святкує день народження&quot;У владі пригод&quot;: Бадоєв розповів, де святкує день народження

Фото: (instagram.com/alanbadoev)

В Канкуні кліпмейкер пробуде близько двох тижнів, після чого відправиться в Гуанакасте (Коста-Ріка) – тропічний рай з незайманою береговою лінією, гірськими хребтами і порослими зеленню вулканами.

&quot;У владі пригод&quot;: Бадоєв розповів, де святкує день народження&quot;У владі пригод&quot;: Бадоєв розповів, де святкує день народження

Фото: (прес-служба/Діма Комісаренко)

Напередодні поїздки Бадоєв також відвідав своїх дітей в Італії, де і зустрів новорічні свята.

&quot;У владі пригод&quot;: Бадоєв розповів, де святкує день народження

&quot;У владі пригод&quot;: Бадоєв розповів, де святкує день народженняФото: (прес-служба/Діма Комісаренко)

Нагадаємо, Алан Бадоєв поділився в мережі зворушливим відео. Він вирушив у відпустку до Італії, щоб відвідати свою дочку Лоліту та екс-дружину Жанну Бадоєву.

до речі, Макс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейне #BEREGA. Ідейним натхненником капсульної колекції виступив бренд LITKOVSKAYA.

"Спасибі Потапу?" Каменських заінтригувала прихильників "закоханим" фото з Мексики Злата Огнєвич в бікіні поділилася особливостями відпочинку в Таїланді
Новини України Алан БадоєвМексикаотдыхдень рождения
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся