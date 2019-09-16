Тіна Кароль відверто розповіла про втрату чоловіка: Були суїцидальні настрої

Співачка зізналася, що допомогло їй пережити страшне горе
Популярна українська співачка Тіна Кароль пережила страшну втрату - в 2013 році її коханий чоловік Євген Огір помер від раку шлунка, а 27-річна артистка залишилася з маленьким сином на руках. Дівчина зуміла подолати цей складний період і продемонструвала вражаючу силу духа. Однак, як відверто зізналася співачка в інтерв'ю для програми "Життя відомих людей", їй було дуже важко і навіть з'являлися думки про самогубство.
Впоратися з ними і жити далі їй допоміг синочок Веня.
"Коли не стало чоловіка, було все. І суїцидальні настрої, різне... Але всі ми прийшли по одному в цей світ і по одному підемо. У кожного своя місія, своя історія, свій відведений вік. І вкоротити собі його я не маю права. Тим більше, що у мене є синок — і він моя найбільша місія", - каже Кароль.
Відео: Тіна Кароль про втрату чоловіка (youtube.com/ЖВЛ)
Зараз Тіна бачиться з 10-річним Веніаміном не дуже часто, так як хлопчик живе і навчається в Лондоні. При цьому, за словами співачки, він неймовірно схожий на батька.
"Веня — копія батька. У характері, поведінці, рисах обличчя. Я завжди бачу свого чоловіка перед собою. Настільки вони схожі, що часом стискається серце. Складно, але я пишаюся і тішуся", - поділилася виконавиця.
Фото: син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tina_karol)
На думку артистки, треба завжди бути вдячним за те, що в тебе є і не скаржитися на долю. А допомогти подолати труднощі може улюблена робота і близькі люди.
"Ніхто нікому нічого не винен. Ні планета, ні Всесвіт, ні Господь Бог. У всьому винні самі люди. Це трохи жорстокі висновки, але так воно і є. Якщо б я не почала так мислити, я б не змогла себе "тримати в узді". Раджу всім: знаходите професію та оточення, де вам завжди цікаво. Як тільки відчуваєте, що на вас щось давить — біжіть. Тому що це марна трата вашого життя. А воно у вас одне", - мудро зазначила Тіна.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Користувачі мережі подякували Кароль за відвертість і мудрі слова, які надихають.
Скріншот коментарів (youtube.com/ЖВЛ)
Нагадаємо, Тіна Кароль розбурхала напівпрозорим нарядом на Танцях з зірками. Співачка виступає в проекті в ролі ведучої.
Раніше Тіна Кароль умилила мережу фото стильного сина-школяра. 10-річний Веніамін навчається в одній зі шкіл Лондона.