Тіна Кароль відверто розповіла про втрату чоловіка: Були суїцидальні настрої

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка зізналася, що допомогло їй пережити страшне горе

Популярна українська співачка Тіна Кароль пережила страшну втрату - в 2013 році її коханий чоловік Євген Огір помер від раку шлунка, а 27-річна артистка залишилася з маленьким сином на руках. Дівчина зуміла подолати цей складний період і продемонструвала вражаючу силу духа. Однак, як відверто зізналася співачка в інтерв'ю для програми "Життя відомих людей", їй було дуже важко і навіть з'являлися думки про самогубство.

Впоратися з ними і жити далі їй допоміг синочок Веня.

"Коли не стало чоловіка, було все. І суїцидальні настрої, різне... Але всі ми прийшли по одному в цей світ і по одному підемо. У кожного своя місія, своя історія, свій відведений вік. І вкоротити собі його я не маю права. Тим більше, що у мене є синок — і він моя найбільша місія", - каже Кароль.

Відео: Тіна Кароль про втрату чоловіка (youtube.com/ЖВЛ)

Зараз Тіна бачиться з 10-річним Веніаміном не дуже часто, так як хлопчик живе і навчається в Лондоні. При цьому, за словами співачки, він неймовірно схожий на батька.

"Веня — копія батька. У характері, поведінці, рисах обличчя. Я завжди бачу свого чоловіка перед собою. Настільки вони схожі, що часом стискається серце. Складно, але я пишаюся і тішуся", - поділилася виконавиця.

Фото: син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tina_karol)

На думку артистки, треба завжди бути вдячним за те, що в тебе є і не скаржитися на долю. А допомогти подолати труднощі може улюблена робота і близькі люди.

"Ніхто нікому нічого не винен. Ні планета, ні Всесвіт, ні Господь Бог. У всьому винні самі люди. Це трохи жорстокі висновки, але так воно і є. Якщо б я не почала так мислити, я б не змогла себе "тримати в узді". Раджу всім: знаходите професію та оточення, де вам завжди цікаво. Як тільки відчуваєте, що на вас щось давить — біжіть. Тому що це марна трата вашого життя. А воно у вас одне", - мудро зазначила Тіна.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі подякували Кароль за відвертість і мудрі слова, які надихають.

Прекрасна співачка і жінка, світла людина

Синуля Тиночки,повністю схожий на чоловіка

Дуже розумна! Потрібно брати з неї приклад, і я його візьму, дякую)))

Тіна, Ви справжня жінка, з щирою душею. Дякую за Вашу невичерпну , позитивну енергію та натхненні образи, пісні та надзвичайний голос. Нехай все буде добре у Вашій родині: жіночого щастя, спокою, радості та наснаги!

Як же хлопчик схожий на тата, мурашки!

Особисто для мене, вона та людина, яка надихає... І коли на душі порожньо, варто послухати її і ти розумієш для чого живеш, що здатися я завжди встигну!!! Спасибі за твою філософію, Тіна!!!

Скріншот коментарів (youtube.com/ЖВЛ)

Нагадаємо, Тіна Кароль розбурхала напівпрозорим нарядом на Танцях з зірками. Співачка виступає в проекті в ролі ведучої.

Раніше Тіна Кароль умилила мережу фото стильного сина-школяра. 10-річний Веніамін навчається в одній зі шкіл Лондона.