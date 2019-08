Внучка Ротару навчається в престижній школі США для "золотої молоді": деталі

Чарівна онука 72-річної легенди Софії Ротару, Соня Євдокменко насичено провела літо в Європі зі своїм бойфрендом Марко Дюменилом, а потім прилетіла в США і встигла "засвітити" стильний лук на Манхеттені. Тепер же стало відомо і про причини її приїзду в Америку – дівчина вступила в престижну школу дизайну в Нью-Йорку - Parsons The New School For Design. Про це повідомив її батько, син Софії Ротару – Руслан Євдокименко в Instagram.

Він опублікував фото щасливої дочки-майбутнього дизайнера зі студентським квитком у руках. На ньому видно назву навчального закладу та фото дівчини.

"Ось і настав перший навчальний день нашої дівчинки! Удачі тобі і нехай все буде добре", — підписав знімок гордий тато Соні.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/rusevdokimenko)

Підписники сина Ротару тут же почали вітати новоспечену студентку і залишати для неї теплі слова та побажання.

До речі, Parsons The New School For Design - одне з найпрестижніших у світі навчальних закладів, що випускає дизайнерів. Серед випускників чимало гучних імен в світі моди - Том Форд, Донна Каран, засновники бренду Dsquared - брати-близнюки Дін і Ден Кєйтени, а також Марк Джейкобс.

Комі того, Школу облюбували представники "золотої молоді" - спадкоємиця мільйонів Ніккі Хілтон, падчерка російського шоумена і телеведучого Івана Урганта, Софія, що поступила в навчальний заклад в минулому році, а також донька популярної російської акторки Катерини Стриженової, Анастасія. Вартість навчання в Parsons The New School For Design стартує від 46 тис. доларів.

Нагадаємо, що раніше стильна Соня Євдокименко душевно привітала бабусю Софію Ротару з днем народження. Для цього дівчина спеціально прилетіла в Київ з бойфрндом.