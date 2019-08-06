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Чарівна онука Ротару покрасувалася в прозорому вбранні від українського бренду

Lite » Мода 06.08.2019 - 11:58
Чарівна онука Ротару покрасувалася в прозорому вбранні від українського бренду
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко вийшла в світ сукні-міні від ELENAREVA

Внучка Софії Ротару, 18-річна тезка Соня Євдокименко, проводить літо в Європі в компанії свого коханого Марко Дюменіла. Пара встигла відпочити на фешенебельних курортах Італії і Франції і навіть відвідати Київ, куди молоді люди приїхали до батьків дівчини, а також встигли сходити на концерт. Марко не випускав з рук фотоапарат і весь час знімав пам'ятки української столиці і навіть розмістив їх на сторінці в соцмережі. Соня ж вирішила порадувати шанувальників модним образом в короткій прозорій сукні від українського бренду. Відповідне фото з'явилася на сторінці юної моделі в Instagram.

Соня вибрала найтонше чорне легке плаття оригінального крою і оформлення в білий горошок від ELENAREVA - довгі рукави з манжетами, запах в зоні декольте, ефектні зав'язки на шиї, що нагадують витончений чокер.

Вона доповнила свій образ маленькою білою сумочкою через плече і парасолькою-тростиною. Макіяж – максимально природний, що  лише підкреслив красу юної моделі.

Чарівна онука Ротару покрасувалася в прозорому вбранні від українського бренду

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Під постом коментатори почали ділитися своїм враженням від її лінього луку. Природно, на адресу моделі надходили виключно компліменти!

  • Софі, ти як завжди!
  • Дуже стильно і дуже гарно!
  • Ти така красива!
  • Шикардос!
  • Дуже стильно і дуже гарно!
  • Чудова!
  • Шикарна!
  • Красуня!
  • Чарівна!
  • Чудова краса!
 

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Раніше внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко підкорила чуттєвим фотосетом серед колосків у полі.

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Новини України РотаруСофия Евдокименко
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