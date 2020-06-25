Настя Каменських вчить "приборкувати" неслухняне волосся: топ-5 важливих зірових порад

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася хитрощами, як укласти неслухняні локони

Настя Каменських намагається зробити свою сторінку в Instagram максимально корисною та інформативною для шанувальників. Особисті фото і хроніки з життя вона старанно чергує з цінними порадами та секретами по догляду за тілом і зовнішністю, інформацією про тренування і списком вправ, рецептами пп-страв і мотивуючими текстами. Так, цього разу співачка вирішила не залишити без уваги тему приборкування неслухняних локонів, адже сама є володаркою кучерявого волосся, з якими часом не так легко впоратися.

Артистка поділилася топ-5 порад, перевірених на особистому досвіді, як укласти навіть самі неслухняні локони. Вона супроводжувала текст портретним фото, на якому витягла губи, ніби для поцілунку. До речі, у макіяжі зірка використовувала майже прозорий ультра блиск з вологим фінішем – один із трендів літнього сезону.

Настя Каменських показала фото з леких макіяжем з вологим ефектом (фото: instagram.com/kamenskux)

Топ-5 порад з приборкування неслухняних локонів від Насті Каменських

"1.Завжди використовуйте термозахист при сушінні феном або використання утюжків плойок! Це захистить ваші волосся від можливих пошкоджень.

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2.Якщо у вас тонке волосся і ви хочете швидко додати йому об'єм, на допомогу прийде утюжок-гофре! Найзручніше взяти маленький, з шириною 2-3 см і маленькими хвилями і притиснути волосся біля коріння і на пару см нижче. Робіть це тільки з нижніми пасмами волосся, які потім можна буде накрити верхніми пасмами і хвиль біля коренів не буде видно. Знову ж таки, без термозахисту нікуди.



⠀Настя - власниці кучерявих локонів, за якими вміє правильно доглядати (фото: instagram.com/kamenskux)

3.А якщо у вас такі ж кудряхи, як у мене, завжди розчісуйте їх перед миттям. Так при наступному укладанні ви отримаєте гарні хвилі, а не одуван.

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4.І також завжди розчісуйте волосся перед випрямленням. А щоб після цього воно довше залишалися ідеально прямими, випрямляйте його тонкими, а не широкими пасмами.

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5.Любите наносити на волосся різні масла, спреї і незмивашки? Тоді купуйте шампунь глибокого очищення (ШГО) і раз в 1-2 місяці використовуйте його для очищення саме довжини волосся. Тому що хімічні компоненти здатні накопичуватися в волоссі і при надлишку обтяжувати і висушувати їх. ШГО відмінно з цим впорається. Після цього обов'язково нанесіть на волосся зволожуючу маску", - радить зірка.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розповіла, як стати власницею красивого спортивного тіла всього за 15 хвилин в день.

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Автор: Lite