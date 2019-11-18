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Не розслабляємося: Влад Яма розкрив секрет щасливих стосунків з дружиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 13:56
Не розслабляємося: Влад Яма розкрив секрет щасливих стосунків з дружиною
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)

Суддя Танців з зірками 2019 зробив відверте зізнання

Влад Яма і його дружина Ліліана – одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Хореограф і суддя Танців з зірками 2019 з теплотою згадує про їх знайомство і перше побачення – тоді шоумен не знав, як підкорити серце спокусливої красуні-брюнетки і навіть збирав інформацію про неї, щоб познакоммиться ближче! Тепер же пара виховує сина Леона і мріє про ще одну дитину. На сторінці в Instagram під час прямого ефіру з підписниками Влад вирішив поділитися секретом гармонійних відносин в їх парі.

За словами хореографа, запорука сіммейного щастя – вміти відчувати і розуміти один одного.

"Потрібно намагатися розуміти один одного, відчувати один одного і не розслаблятися. Тому що у мене багато роботи, на жаль, іноді... Загалом, все буде добре", - запевнив він.

Не розслабляємося: Влад Яма розкрив секрет щасливих стосунків з дружиною

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

До речі, Лілія прийшла на півфінал підтримати чоловіка. Фото з коханою суддя Танців з зірками 2019 поділився в розділі сторіз. Подружжя ніжно тримається за руки, хореограф обійняв кохану за талію. Пара вирішила обрати для тринадцятого ефіру total black лук. На Лілії – трендові шкіряні легінси і чорна водолазка. Влад обрав чорну сорочку і укрроченные штани, доповнивши образ лакованими туфлями.

Не розслабляємося: Влад Яма розкрив секрет щасливих стосунків з дружиною

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)

Не зміг обійти увагою Влад і питання про оргинальний спільний номер з парою ганни Різатдінової і Олександра Прохорова. Хореограф постав перед глядачами відразу в чотирьох образах – портьє, офіціанта,покоївки і навіть оголився в душі.

"Насправді, танець був абсолютним эксперементом. Коли випадає такий шанс, хочеться, по-перше, щоб пара розкрилася з іншого боку, показати емоційно їх новими, свіжими. Друге – хотілося зробити так, як не зроблять інші судді, не тому що не можуть, а ось так не зроблять. Я розумів, що інші судді будуть добре танцювати, але по-іншому. Тому пішли на такий експеримент. Потрібно було бачити, що коїлися за лаштунками, переодягання. Я не дуже пам'ятаю все це. Але я стільки не переодягався в життя, як за два миуты три рази. Це було потужно!" - згадує хореограф.

Відео: YouTube/ Танці з зірками

Раніше Влад Яма розповів про перше побачення і ефектні залицяння до майбутньої дружини.

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