Як закохатися в біг: спортивна Настя Каменських поділилася порадами

Співачка регулярно займається спортом і долучила до цього і Потапа
Після вражаючого схуднення Настя Каменських підтримує фігуру в прекрасній формі - в цьому їй допомагає правильне харчування і регулярне спортивне навантаження. Співачка часто відвідує спортзал, а також починає майже щоранку з пробіжки - причому робить це навіть на відпочинку, та ще й чоловіка Потапа долучила. Зараз пара відпочиває в Мексиці і поряд з гарячими фото в купальниках і ефектних нарядах артистка також показує і свої спортивні досягнення.
А в новій публікації вона вирішила поділитися з шанувальниками корисними порадами і розповіла, як полюбити біг. Настя опублікувала знімок, зроблений на терасі їх номера - зірка зображена в чорних велосипедках і короткому білому топіку, демонструючи свій пружний животик. Волосся вона зібрала в хвіст, а на обличчя не стала наносити макіяж.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"Хочу з вами поділитися 3 порадами від NK, як закохатися в біг!
Воно саме вам підкаже, коли потрібно взяти паузу або зменшити темп. Бігайте в задоволення вранці зустрічаючи світанок, і завжди з хорошим настроєм!
По моєму особистому досвіду скажу, що допомагає щоденник з зазначеними в ньому результатами. Адже ніщо так сильно не мотивує, як персональні успіхи!
Регулярно бігати – корисно, але недостатньо. Силові тренування зміцнюють тіло й дають можливість відпочити бігових м'язів.
Я бігаю, і я щаслива. Побігли?" - розкрила свої секрети Каменських.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
В коментарях фолловери дякують Насті за мотивацію й корисні поради і захоплюються її фігурою.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що Настя Каменських показала спортивний ранок в Мексиці серед місцевих пейзажів і оригінальних пам'яток.