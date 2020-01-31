Амазонка: Настя Каменських в бікіні підкорила зухвалим образом в мексиканських джунглях

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Навіть у відпустці співачка віддає перевагу активному відпочиноку і заняттям спортом

У Києві вже йдуть зйомки шоу Голос країни-10, в якому Настя Каменських зі своїм чоловіком-продюсером Потапом зайняли одне суддівське крісло на двох, а в Instagram NK панує відпускний настрій і раз у раз з'являються знімки в літніх сукнях та купальниках. Співачку можна зрозуміти, складно ось так взяти і переміститися в Україну з її похмурою погодою, тому поки вона ностальгує по Мексиці і Карибському морю, ми можемо сповна насолодитися усіма подробицями її відпочинку.

Нещодавно знаменитість вже розповідала про те, що вона не забувала тренуватися на курорті, і ось новий доказ її фізичної активності. Каменських поділилася знімком, на якому вона позує в купальнику серед густих джунглів (на півострові Юкатан є область дощових лісів, які вражають своєю різноманітністю флори і соковитістю зелені). Досвідчені спортсмени одразу ж помітили в руках у Насті дошку для серфінгу яскравого забарвлення, яка підходить для невисоких хвиль.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Крім того на пляж зірка прихопила з собою об'ємну чорну сумку, яка може вмістити велику кількість засобів для засмаги. Судячи з мокрих волос NK і її задоволеній усмішці — заплив у теплому Карибському морі вдався на славу.

Підписники оцінили образ української амазонки, яка останнім часом все більше стала схожа на латиноамериканку завдяки інтенсивному загару і оновленим гардеробу в мексиканському стилі, про що не забули написати в їїакаунті Instagram:

Настя, ти реально схожа на дівчину з джунглів, така кучерява, рішуча і смілива

Прекрасна мексиканка

Прям з фільму "Анаконда"

Худенька

Амазонка)

Варто нагадати, що Каменських, Дорофєєва та Полякова показали трендову зачіску літа 2020, яка підозріло нагадала стиль 90-х років.