Как влюбиться в бег: спортивная Настя Каменских поделилась советами

Певица регулярно занимается спортом и приобщила к этому и Потапа
После впечатляющего похудения Настя Каменских поддерживает фигуру в прекрасной форме - в этом ей помогает правильное питание и регулярная спортивная нагрузка. Певица часто посещает спортзал, а также начинает почти каждое утро с пробежки - причем делает это даже на отдыхе, да еще и мужа Потапа приобщила. Сейчас пара отдыхает в Мексике и наряду с горячими фото в купальниках и эффектных нарядах артистка также показывает и свои спортивные достижения.
А в новой публикации она решила поделиться с поклонниками полезными советами и рассказала, как же полюбить бег. Настя опубликовала снимок, сделанный на террасе их номера - звезда запечатлена в черных велосипедках и коротком белом топике, демонстрируя свой упругий животик. Волосы она собрала в хвост, а на лицо не стала наносить макияж.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Хочу с вами поделиться 3 советами от NK, как влюбиться в бег!
Оно само вам подскажет, когда нужно взять паузу или сбавить темп. Бегайте в удовольствие утром встречая рассветы и всегда с хорошим настроением!
По моему личному опыту скажу, что помогает дневник с отмеченными в нем результатами. Ведь ничто так сильно не мотивирует, как персональные успехи!
Регулярно бегать – полезно, но недостаточно. Силовые тренировки укрепляют тело и дают возможность отдохнуть беговым мышцам.
Я бегаю, и я счастлива. Побежали?" - раскрыла свои секреты Каменских.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
В комментариях фолловеры благодарят Настю за мотивацию и полезные советы и восхищаются ее фигурой.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, что Настя Каменских показала спортивное утро в Мексике среди местных пейзажей и оригинальных достопримечательностей.