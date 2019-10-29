Не влізеш в сукню: Леся Нікітюк показала "справжнє обличчя" свого сніданку (відео)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк повеселила черговою "замальовкою"

Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися своєю заслуженою міні-відпусткою у Єгипті. Зазначимо, що за словами телеведучої, Єгипет - продовження святкування її дня народження, вечірка з нагоди якого шумно відгриміла 19 жовтня. Екс-ведучій "Орла і Решки" виповнилося 32 роки! Після святкування дня народження Нікітюк також встигла презентувати нове фото про подорожі Україною "LeМаршрутка" на "Новому каналі". Після чого зі спокійною душею" можна і відпочити.

Звичайно ж, Нікітюк не відмовляє собі в задоволенні постити з Єгипту чимало фото і відео. Після "модних оновлень" пішли гумористичні пости.

Нікітюк забавно обіграла відразу кілька повальних instagram-трендів: фото їжі, а також "створення видимості" виключно здорового і правильного харчування. У "міні-виставі" Нікітюк спочатку знімає на відео здоровий сніданок з каші, сухофруктів і фініків. А потім, коли сторіз відзнято, бере тарілку, з горою наповнену більш смачною, але менш корисною їжею.

"Хто так робив?" - уточнює у шанувальників Леся

Відео: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники Нікітюк прийшли в захват від тонкого почуття гумору та самоіронії своїй улюбленці. І поспішили засипати її захопленими коментарями:

"Ахахах, красуня"

"Я одразу другий варіант, все одно не вірять першому)"

"Леся Лесічка, такими темпами не влізеш у парадні плаття)"

"Як завжди дотепна"

"Леся, ви незрівнянні"

"Щира, неймовірна"

"З'їв першу тарілку, потім і другу, і третю))"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк у міні-сукні підкорила довжиною і стрункістю ніжок. Телеведуча підкреслила, що сукню вона саша пошила.