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Влад Яма показав архівний знімок з "двійником" Потапа

Lite » Зірки 10.11.2018 - 10:44
Фото: (instagram.com/vladyama_official)
Фото: (instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники вважають, що маленький Влад дуже схожий на свого батька

Головний хореограф України, суддя і багаторазовий учасник "Танців з зірками" Влад Яма напередодні нового ефіру легендарного танцювального шоу показав архівний знімок з однією з перших партнерок на паркеті. Шанувальники відзначили, що дівчинка дуже схожа на відомого українського артиста Потапа. Знімок опублікований на сторінці Влада Ями в Instagram.

Влад Яма показав архівний знімок з &quot;двійником&quot; Потапа

Фото: (instagram.com/vladyama_official)

Під знімком він написав: "Я вважаю це потужно".

Влад Яма показав архівний знімок з &quot;двійником&quot; Потапа

Скріншот поста облікового запису instagram.com/vladyama_official

Шанувальники відзначили надзвичайну схожість маленького Влада Ями з його батьком, а ось його партнерка їм нагадала українського реп-виконавця Олексія Потапенка.

"Дівчина зліва на Потапа схожа, не в образу)", "Ностальгія)))", "Я дико вибачаюсь, але мені здається, що дівчинка дуже схожа на Потапа?", "Партнерка вже тоді знала, як потрібно губки складати", "Ви тут копія батько!", "Це ви з Потапом?", "Влад ще з волоссям))))", "Такий і залишився, майже ні трохи не змінився... Підріс, став стрункішим і досвіду додалося...", — пишуть фанати.

Влад Яма показав архівний знімок з &quot;двійником&quot; Потапа

Влад Яма показав архівний знімок з &quot;двійником&quot; Потапа

Влад Яма показав архівний знімок з &quot;двійником&quot; Потапа

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, що Кароль, Бабкін і Гайтана вийдуть на паркет.

Також ми писали, що Іраклі Макацарія підкорив розкішним торсом на Танцях з зірками.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України фотоТанці з зіркамиВлад ЯмаТанцы со звездами
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