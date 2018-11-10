Влад Яма показав архівний знімок з "двійником" Потапа

Фото: (instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники вважають, що маленький Влад дуже схожий на свого батька

Головний хореограф України, суддя і багаторазовий учасник "Танців з зірками" Влад Яма напередодні нового ефіру легендарного танцювального шоу показав архівний знімок з однією з перших партнерок на паркеті. Шанувальники відзначили, що дівчинка дуже схожа на відомого українського артиста Потапа. Знімок опублікований на сторінці Влада Ями в Instagram.

Фото: (instagram.com/vladyama_official)

Під знімком він написав: "Я вважаю це потужно".

Скріншот поста облікового запису instagram.com/vladyama_official

Шанувальники відзначили надзвичайну схожість маленького Влада Ями з його батьком, а ось його партнерка їм нагадала українського реп-виконавця Олексія Потапенка.

"Дівчина зліва на Потапа схожа, не в образу)", "Ностальгія)))", "Я дико вибачаюсь, але мені здається, що дівчинка дуже схожа на Потапа?", "Партнерка вже тоді знала, як потрібно губки складати", "Ви тут копія батько!", "Це ви з Потапом?", "Влад ще з волоссям))))", "Такий і залишився, майже ні трохи не змінився... Підріс, став стрункішим і досвіду додалося...", — пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, що Кароль, Бабкін і Гайтана вийдуть на паркет.

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Відео: (video.rbc.ua)