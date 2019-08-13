"15-річна дівчина": Віка з НеАнгелів показує, як носити трендовий принт polka-dot

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Віка зробила серію яскравих фото в Одесі

Віка Смеюха продовжує підкорювати шанувальників своїми неймовірно яскравими, стильними і, головне, трендовими літніми образами. При цьому українська співачка, солістка поп-групи НеАнгели не забуває і фігуру продемонструвати.

Так, на своїй instagram-сторінці Віка опублікувала серію фото, на яких позує в ультратрендовому вбранні цього літа. В кадрі Смеюха позує в літній комбінації з повітряної спідниці і короткого топа на широких шлейках. Зазначимо, що короткі топи - must have цього літа!

Ще в гардеробі кожної поважаючої себе модниці обов'язково має бути місце для наряду в горошок. Романтичний принт 80-х знову актуальний в цьому році. При цьому вітається великий горошок! Як це демонструє Віка!

Стильна Віка з Неангелів (фото: instagram.com/vikanablack)

До речі, серія знімків була зроблена в Одесі. У місті біля Чорного моря Смеюха не тільки виступила з концертом, але також і весело провела час з рідними. Співачка активно ділилася фото і відео в розділі instagram-сторіз.

Шанувальники ж співачки поспішили засипати її нові фото захопленими коментарями. Багато похвалили 33-річну виконавицю за її розкішну фігуру - результат постійних тренувань і сили волі!

"Шикарна дівчина!"

"Хто це за дівчинка п'ятнадцяти років??"

"Позитивна і яскрава"

"Яскравіше будь голлівудської зірки) Шикарна))"

"Славна девчуха, обажаю вас без макіяжу, просто чудо!!"

"Віку в цьому образі прямо бачу в останньому фільмі Тарантіно)"

"Талія..."

“Ви просто супер) напишіть, на якій дієті сидите Буду дуже вдячна"

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

До речі, пізніше Віка опублікувала відео з виступу в Одесі. Співачка зазначила, що тут вони презентували новий хіт групи НеАнгели - пісню "До і После".

“Пісня, яка розділила вечір на ДО І ПІСЛЯ! Нам було так приємно розділити з вами нову чесну НЕАНГЕЛЬСКОЇ історію. Вже не терпиться дочекатися наступної зустрічі!" - прокоментувала відео Смеюха.

Відео: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото. Шанувальники оцінили лайфхак, а так само чудову фігуру співачки.

Ще однією ідеєю вдалих фото Віка поділилася так само з мальовничого куточка України. Дівчина позувала на балконі закутавшись в білосніжне ковдру і зовсім не використовувала мейкап. Кадри вийшли милими і передали атмосферу свіжості і раннього ранку.