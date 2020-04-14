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Винни Харлоу похвасталась совершенным телом в образе соблазнительной спортсменки

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2020 - 22:34
Винни Харлоу похвасталась совершенным телом в образе соблазнительной спортсменки
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Звезда записала новый танец

Винни Харлоу продолжает будоражить сеть своими горячими танцами и жаркими фото. В этот раз девушка вновь порадовала сеть зажигательным роликом, а для его записи выбрала наряд в духе теннисистки: ультракороткая юбка-шорты, а также топ, оголяющий живот, яркой расцветки. Такой образ отлично подчеркнул спортивное тело, железный пресс и аппетитные формы знаменитой канадской модели.

А сделать лук более женственным помогли любимые бьюти-приемы Винни. Волосы она уложила волнами, а макияж сделала с персиковыми тенями и выразительными стрелками. К слову, знаменитость не раз предлагала своим фолловерам записывать для них обучающие видеоуроки по макияжу. Так что, возможно, вскоре модель покажет первый из них.

Винни исполняет очередной танец (видео: instagram.com/winnieharlow)

Первым она выложила в сеть видео, на котором исполняет свой танец. Девушка двигается плавно и ритмично под любимую мелодию. Оказывается, в этот раз – со смыслом. «Моя подруга @herapatra сделала танец и назвала его #lovechallenge, и нам всем нужна ЛЮБОВЬ прямо сейчас. Песня: Love Nwantiti Ckay», – написала Харлоу под своими жаркими танцами. В ответ, разумеется, получила массу пылающих эмодзи и комплиментов о том, какая она горячая и красивая.

Винни Харлоу похвасталась совершенным телом в образе соблазнительной спортсменкиВинни Харлоу похвасталась совершенным телом в образе соблазнительной спортсменкиВинни Харлоу похвасталась совершенным телом в образе соблазнительной спортсменки

Образ получился весьма откровенным (видео: instagram.com/winnieharlow)

В подтверждение этих слов 25-летняя звезда выложила еще несколько фото. Она позирует на диване в соблазнительных позах. «Я сказала: БРР, здесь холодно, должно быть, в атмосфере какой-то торос», – кокетничает Винни с подписчиками. Фолловеры остались в восторге от такого контента, они отметили, что модель выглядит просто сногсшибательно.

Напомним, ранее Винни Харлоу уже показала стильный образ в духе спорт-шик. Ансамбль составил спортивный костюм в оранжевых тонах: широкие брюки и свободного кроя куртка, а также белоснежный кроп-топ и белые кеды. Последний штрих – чокер на шее, яркий макияж и распущенные по плечам волосы. Такой образ точно стоит взять на вооружение этим летом!

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