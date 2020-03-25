Мені не подобається: молода наречена Віктора Павліка висловилася про бажання зробити пластику

Віктор Павлік з нареченою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Реп'яхова розповіла, на які зміни готова зважитися

25-річна наречена і концертний директор Віктора Павліка Катерина Реп'яхова збиралася зіграти весілля зі співаком цього літа, але, схоже, планам пари не судилося збутися і з торжеством доведеться почекати. Дівчину не бентежить істотна різниця у віці з обранцем і вона не збирається з ним розлучатися. Правда, кохана співака в серцях відповіла одній з підписниць на критику, заявивши, що якщо велелюбний наречений її кине, то вона знайде когось краще. А поки пара проводить час на карантині і спілкується з прихильниками через соцмережі. Дівчина вирішила скористатися вільним часом і відповісти на питання фоловерів.

Так, Катерина і Віктор повідомили, що призупинили підготовку до весільного торжества через карантин і епідемію коронавіруса, але вони знаходять, чим зайняти себе.

"Позавчора готувала весь день. Вчора їздили трохи по місту. У магазин, а ввечері – прямі ефіри. Сьогодні лежу в ліжку, дивлюся ТБ", – поділилася дівчина своїм розпорядком.

Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Молода наречена співака висловилася також про пластичні операції. На запитання, чи не хотіла б вона зробити ринопластику, Катерина відповіла, що їй не подобаються дівчата з однаковими зробленими носами, але від підтяжки обличчя після появи вікових змін вона не відмовилася б.

"Ніс ні в якому разі чіпати не буду. Мені не подобається, як виглядають дівчата зі зробленими носами. А от пізніше якусь підтяжку зробити - не проти", - зізналася наречена музиканта.

Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Раніше стало відомо про проблеми в родині нареченої Віктора Павліка. Виявилося, що батько Катерини Реп'яхової став банкрутом і заклав будинок. Але це не єдина проблема – родич почав погрожувати дітям і дружині залишити їх ні з чим.