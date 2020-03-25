ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мені не подобається: молода наречена Віктора Павліка висловилася про бажання зробити пластику

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2020 - 15:46
Мені не подобається: молода наречена Віктора Павліка висловилася про бажання зробити пластику
Віктор Павлік з нареченою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Реп'яхова розповіла, на які зміни готова зважитися

25-річна наречена і концертний директор Віктора Павліка Катерина Реп'яхова збиралася зіграти весілля зі співаком цього літа, але, схоже, планам пари не судилося збутися і з торжеством доведеться почекати. Дівчину не бентежить істотна різниця у віці з обранцем і вона не збирається з ним розлучатися. Правда, кохана співака в серцях відповіла одній з підписниць на критику, заявивши, що якщо велелюбний наречений її кине, то вона знайде когось краще. А поки пара проводить час на карантині і спілкується з прихильниками через соцмережі. Дівчина вирішила скористатися вільним часом і відповісти на питання фоловерів.

Так, Катерина і Віктор повідомили, що призупинили підготовку до весільного торжества через карантин і епідемію коронавіруса, але вони знаходять, чим зайняти себе.

"Позавчора готувала весь день. Вчора їздили трохи по місту. У магазин, а ввечері – прямі ефіри. Сьогодні лежу в ліжку, дивлюся ТБ", – поділилася дівчина своїм розпорядком.

Мені не подобається: молода наречена Віктора Павліка висловилася про бажання зробити пластику

Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Молода наречена співака висловилася також про пластичні операції. На запитання, чи не хотіла б вона зробити ринопластику, Катерина відповіла, що їй не подобаються дівчата з однаковими зробленими носами, але від підтяжки обличчя після появи вікових змін вона не відмовилася б.

"Ніс ні в якому разі чіпати не буду. Мені не подобається, як виглядають дівчата зі зробленими носами. А от пізніше якусь підтяжку зробити - не проти", - зізналася наречена музиканта.

Мені не подобається: молода наречена Віктора Павліка висловилася про бажання зробити пластику

Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Раніше стало відомо про проблеми в родині нареченої Віктора Павліка. Виявилося, що батько Катерини Реп'яхової став банкрутом і заклав будинок. Але це не єдина проблема – родич почав погрожувати дітям і дружині залишити їх ні з чим.

Віктор Павлик "наїхав" на хейтерів: як дідусь з онукою Не монстр: наречена Павліка відверто розповіла про їхнє інтимне життя
Новини України Виктор Павлик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся