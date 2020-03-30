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Геть стереотипи: молода наречена Віктора Павліка дала поради парам з великою різницею у віці

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2020 - 14:30
Геть стереотипи: молода наречена Віктора Павліка дала поради парам з великою різницею у віці
Фото: Катерина Репяхова і Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)

Дівчина зазначила, що їй дуже пощастило з розуміючою мамою

Співак Віктор Павлик і його молода наречена, 25-річна концертний директор Катерина Репяхова були змушені зупинити підготовку до весілля через вибух пандемії коронавіруса і введений в країні карантин. Згідно з правилами, пара залишається вдома і розважається як може. Приміром, Катерина у вільний час стала багато готувати, а також дивиться фільми і ТБ. Крім того, вона спілкується з шанувальниками в мережі і недавно відверто висловила свою думку про пластичні операції.

До речі, 29-річна різниця у віці з обранцем Репяхову абсолютно не бентежить. У новій публікації у своєму Instagram вона поділилася милим домашнім фото з Павликом - артист сидить за столом з гітарою в руках, а наречена стоїть позаду нього і ніжно обіймає за плечі.

Катерина зізналася, що їй дуже пощастило з розуміючою мамою, яка нормально сприйняла новину про вік її нареченого, а також дала поради парам, у яких теж велика різниця у віці.

Геть стереотипи: молода наречена Віктора Павліка дала поради парам з великою різницею у віці

Фото: Катерина Репяхова і Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)

"Про різницю у віці. Не можу передати, як мені приємно, коли пишуть дівчата, у яких також велика різниця у віці з їх половинками і що вони щасливі. Моя історія змушує повірити в те, що в цьому світі можливо все. (Ого, звучить круто! Можна змінювати текст в шапці профілю). ⠀

Мені пощастило, моя мама завжди мене розуміла, підтримувала і я ніколи не думала про те, як їй все це розповісти і піднести по м'якше. Б-г мене нагородив найкращою мамою у світі. Але не всім так пощастило, життя складна штука, напхана стереотипами. Багато воліють бути в натовпі приховуючи свої справжні почуття, боячись зіткнуться з нерозумінням, але пам'ятайте, нам не втекти від самих себе.

  • Слухайте своє серце
  • Будьте індивідуальні
  • Бережіть СВОЮ історію


А соціум завжди буде змушувати мислити по шаблону", - поділилася наречена 54-річного співака.

Підписники дякують Катерині за такі правильні слова і діляться своїми історіями в коментарях.

  • У нас з чоловіком 8 років різниці і ми її зовсім не відчуваємо.Нам 34 і 42 ,а ощющаем себе обидва на 25!!! Різниця у віці,різниця в голові!!!!
  • Здрастуйте, я з вами згодна)у мене різниця у віці з моїм чоловіком 17 років у нас дитина і живемо ми чудово) так, багато хто не розуміли, навіть зараз деякі люди дивляться косо, але я навчилася закривати очі на думку чужих для мене людей)
  • Парі, які є плюс-мінус ровесниками, часто розходяться Бо сенс не у віці. Бажаю вам щастя.
  • Різниця у віці , це всього лише цифра. Головне любов,повагу і ніжність. А хто пише ,що тільки заради грошей,то можливо це в їх випадку. А вам ,я бажаю величезного щастя і Любові Бережіть Один Одного
  • У мене у батьків різниця у віці така сама. Мені вже 24 роки) і я безмежно!!! щаслива, що маю таку сім'я ю, що вихована в любові, затишку!!

Геть стереотипи: молода наречена Віктора Павліка дала поради парам з великою різницею у віці

Скріншот коментарів (instagram.com/repyahovakate)

Раніше Віктор Павлік відповів хейтерам в мережі, які дорікнули йому через суттєву різницю у віці з молодою коханкою.

Мені не подобається: молода наречена Віктора Павліка висловилася про бажання зробити пластику Знайду краще: наречена Віктора Павліка сколихнула заявою про нього і його колишніх дружин
Новини України Виктор Павлик
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