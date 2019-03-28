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"Мотиватор 100 рівня": Віка з НеАангелів показала комплекс вправ для ідеальної фігури

Lite » Краса 28.03.2019 - 20:29
"Мотиватор 100 рівня": Віка з НеАангелів показала комплекс вправ для ідеальної фігури
Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

За кадром правильність виконання коментує тренер Віки

Віка Смеюха вже давно підкорила цілу армію шанувальників не лише своєю творчістю, але також шикарним спортивним тілом. Солістка групи НеАнгели – одна з зірок українського шоу-бізнесу, яка може похвалитися дійсно ідеальним тілом. У залі Віка займається годинами, опрацьовуючи всі групи м'язів. Сьогодні виконавиця може похвалитися супер пружним пресом і сідницями.

При цьому Смеюха досить часто намагається мотивувати шанувальників, публікуючи короткі відео тренувань. На яких також показує правильність виконання тієї чи іншої вправи.

Нещодавно на своїй instagram-сторінці Віка Смеюха опублікувала серію мотиваційних роликів із залу. На них співачка показує ефективні вправи для струнких ніг, а також сталевого преса і міцних рук. При цьому на тлі деякі вправи також коментує персональний тренер Вікі.

Сама ж віка підписала відео наступним чином: "Ось вам і WOD" (тобто кроссфіт).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ось вам і WOD #кросфит

A post shared by ВІКТОРІЯ Смеюха неангели. (@vikanablack) on

Відео: instagram.com/vikanablack

Шанувальники солістки НеАнгелів прийшли в захват від нових відео-тренувань. Багато хто поспішив залишити відгуки. І до речі, знайшлися ті, хто помітив неточності виконання вправ.

  • "А тренеру догану за те, що допускає округлення спини у вправі з гантелями. Травмонебезпечно! Спина тільки пряма"
  • "Яка струнка"
  • "наша Розумничка"
  • "Мотиватор 100 рівня!"
  • "Вікуля-мотиватор"
  • "Спецназ ГРУ нервово курить в сторонці"
  • "Навіщо він тебе мучить? Краще б погодував)"
  • "Яка розумниця! Хреначите як треба. І воно того варто, тому що результат – просто секс"

Струнка Віка Смеюха

&quot;Мотиватор 100 рівня&quot;: Віка з НеАангелів показала комплекс вправ для ідеальної фігури

&quot;Мотиватор 100 рівня&quot;: Віка з НеАангелів показала комплекс вправ для ідеальної фігури

Струнка Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.

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