"Мотиватор 100 рівня": Віка з НеАангелів показала комплекс вправ для ідеальної фігури

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

За кадром правильність виконання коментує тренер Віки

Віка Смеюха вже давно підкорила цілу армію шанувальників не лише своєю творчістю, але також шикарним спортивним тілом. Солістка групи НеАнгели – одна з зірок українського шоу-бізнесу, яка може похвалитися дійсно ідеальним тілом. У залі Віка займається годинами, опрацьовуючи всі групи м'язів. Сьогодні виконавиця може похвалитися супер пружним пресом і сідницями.

При цьому Смеюха досить часто намагається мотивувати шанувальників, публікуючи короткі відео тренувань. На яких також показує правильність виконання тієї чи іншої вправи.

Нещодавно на своїй instagram-сторінці Віка Смеюха опублікувала серію мотиваційних роликів із залу. На них співачка показує ефективні вправи для струнких ніг, а також сталевого преса і міцних рук. При цьому на тлі деякі вправи також коментує персональний тренер Вікі.

Сама ж віка підписала відео наступним чином: "Ось вам і WOD" (тобто кроссфіт).

Відео: instagram.com/vikanablack

Шанувальники солістки НеАнгелів прийшли в захват від нових відео-тренувань. Багато хто поспішив залишити відгуки. І до речі, знайшлися ті, хто помітив неточності виконання вправ.

"А тренеру догану за те, що допускає округлення спини у вправі з гантелями. Травмонебезпечно! Спина тільки пряма"

"Яка струнка"

"наша Розумничка"

"Мотиватор 100 рівня!"

"Вікуля-мотиватор"

"Спецназ ГРУ нервово курить в сторонці"

"Навіщо він тебе мучить? Краще б погодував)"

"Яка розумниця! Хреначите як треба. І воно того варто, тому що результат – просто секс"

Струнка Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.

Також Слава Камінська захопила красою в смарагдовому образі.