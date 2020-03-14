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Віка з НеАнгелів показала, як бореться з коронавірусом: кумедне відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2020 - 16:24
Віка з НеАнгелів показала, як бореться з коронавірусом: кумедне відео
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Позитивна співачка відправилася на тренування з кікбоксингу

Через пандемію коронавіруса в світі і карантинних заходів в Україні багато перебувають у пригніченому стані. Зірки закликають українців не піддаватися паніці і вчать, як уберегти себе і близьких від зараження - наприклад, Потап розповів про основні заходи профілактики. А струнка і позитивна Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирішила показати свій незвичайний спосіб боротьби з підступним вірусом.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала забавне і веселе відео з тренування з тренером - судячи з усього, з кікбоксингу. У ролику дівчина активно б'є ногою по спеціальному мату, який тримає тренер.

"Ось так ми готуємося до карантину", - з гумором каже чоловік.

Сама ж Віка підписала публікацію так: "Боротьба з коронавірусом!"

Відео: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловери артистки захопилися її позитивом та бойовими навичками, а деякі навіть почали давати поради з техніки виконання ударів.

  • Як тренеру врізала - залишилося за кадром. :))
  • Ого як тьі мочиш!!
  • моя найкрасивіша заїка
  • Віка позитивчик
  • Красуня. Так тримати.
  • Зарано по подушці)) треба спочатку підтягнути техніку)) а так...характер є)))
  • Не нижче пояса, в обличчя треба
  • Прям драчунья
  • Викаа!!!...треба різко бити,а не штовхати..
  • Віка "гаси його !!!)))
  • На концерт більше ніхто не прийде, ви небезпечні

Віка з НеАнгелів показала, як бореться з коронавірусом: кумедне відео

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в одному халаті запропонувала шанувальникам участь в незвичайному марафоні - почати раніше вставати вранці.

Віка з НеАнгелів в одному халаті запропонувала шанувальникам участь в незвичайному марафоні Готуйся! Віка з НеАнгелів розсекретила своє ефективне тренування для стрункості
Новини України Віка Смеюха
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