Віка з НеАнгелів показала, як бореться з коронавірусом: кумедне відео

Позитивна співачка відправилася на тренування з кікбоксингу
Через пандемію коронавіруса в світі і карантинних заходів в Україні багато перебувають у пригніченому стані. Зірки закликають українців не піддаватися паніці і вчать, як уберегти себе і близьких від зараження - наприклад, Потап розповів про основні заходи профілактики. А струнка і позитивна Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирішила показати свій незвичайний спосіб боротьби з підступним вірусом.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала забавне і веселе відео з тренування з тренером - судячи з усього, з кікбоксингу. У ролику дівчина активно б'є ногою по спеціальному мату, який тримає тренер.
"Ось так ми готуємося до карантину", - з гумором каже чоловік.
Сама ж Віка підписала публікацію так: "Боротьба з коронавірусом!"
Відео: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фолловери артистки захопилися її позитивом та бойовими навичками, а деякі навіть почали давати поради з техніки виконання ударів.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в одному халаті запропонувала шанувальникам участь в незвичайному марафоні - почати раніше вставати вранці.