Віка з НеАнгелів показала, як бореться з коронавірусом: кумедне відео

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Позитивна співачка відправилася на тренування з кікбоксингу

Через пандемію коронавіруса в світі і карантинних заходів в Україні багато перебувають у пригніченому стані. Зірки закликають українців не піддаватися паніці і вчать, як уберегти себе і близьких від зараження - наприклад, Потап розповів про основні заходи профілактики. А струнка і позитивна Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирішила показати свій незвичайний спосіб боротьби з підступним вірусом.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала забавне і веселе відео з тренування з тренером - судячи з усього, з кікбоксингу. У ролику дівчина активно б'є ногою по спеціальному мату, який тримає тренер.

"Ось так ми готуємося до карантину", - з гумором каже чоловік.

Сама ж Віка підписала публікацію так: "Боротьба з коронавірусом!"

Відео: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловери артистки захопилися її позитивом та бойовими навичками, а деякі навіть почали давати поради з техніки виконання ударів.

Як тренеру врізала - залишилося за кадром. :))

Ого як тьі мочиш!!

моя найкрасивіша заїка

Віка позитивчик

Красуня. Так тримати.

Зарано по подушці)) треба спочатку підтягнути техніку)) а так...характер є)))

Не нижче пояса, в обличчя треба

Прям драчунья

Викаа!!!...треба різко бити,а не штовхати..

Віка "гаси його !!!)))

На концерт більше ніхто не прийде, ви небезпечні

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в одному халаті запропонувала шанувальникам участь в незвичайному марафоні - почати раніше вставати вранці.