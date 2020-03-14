Це виклик для людства: Потап дав поради, як захиститися від коронавіруса

Артист закликав усіх берегти себе і оточуючих
Під час пандемії коронавіруса і карантину в Україні багато вітчизняних зірок діляться своїми методами і порадами, як зберігати спокій і звести до мінімуму ймовірність заразитися. Наприклад, телеведуча Маша Єфросиніна поділилася своєю думкою про нинішню ситуацію, а також висловилася про паніку в супермакетах і продуктових магазинах і закликала людей бути розумнішими. Не залишився осторонь і продюсер і репер Потап - на своїй сторінці в Instagram він поділився рекомендаціями, як захиститися від зарази.
Артист опублікував знімок, на якому він зображений на балконі в білому вбранні. Потап зазначив, що сформована ситуація - справжній виклик для людства, проте потрібно не піддаватися паніці і вирішувати проблему спільно і згуртовано.
"Коронавірус – це новий різновид ГРВІ, який активно досліджують. Але одна людина хворіє від вірусу, а десять – від страху. Це виклик для людства! Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом. Світ вже працює над вакциною. Потурбуйся про себе, щоб залишатися здоровим.
Порада від зірок:
Частіше обробляй антисептиком на основі спирту екран телефону, а також руки – щоразу після використання паперових грошей
Зараз безконтактні способи оплати – саме те!
Намагайся уникати скупчення людей
Так, наразі не час для масових заходів, але не засмучуйся - це тимчасово. Незабаром відірвемось.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Ставься з розумінням до карантинних заходів, обмежень та самоізоляції!
Ми завжди перемагали все, коли допомагали один одному.
Ні – булінгу хворих і дискримінації!
Ні – чуткам та паніці!
ТАК – інформації з надійних джерел!
Наш імунітет від вірусу – це повноцінне харчування, фізична активність, здоровий сон та гарний настрій. Бережи себе, людей навколо і наш світ", - дав корисні і правильні поради продюсер.
Користувачі мережі дякують Потапу за правильні й мудрі слова та ефективні поради.
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, раніше Потап показав фото красуні дружини Насті Каменських на Голосі країни 10 і зізнався, що сам собі заздрить.