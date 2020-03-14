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Це виклик для людства: Потап дав поради, як захиститися від коронавіруса

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2020 - 09:51
Це виклик для людства: Потап дав поради, як захиститися від коронавіруса
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Артист закликав усіх берегти себе і оточуючих

Під час пандемії коронавіруса і карантину в Україні багато вітчизняних зірок діляться своїми методами і порадами, як зберігати спокій і звести до мінімуму ймовірність заразитися. Наприклад, телеведуча Маша Єфросиніна поділилася своєю думкою про нинішню ситуацію, а також висловилася про паніку в супермакетах і продуктових магазинах і закликала людей бути розумнішими. Не залишився осторонь і продюсер і репер Потап - на своїй сторінці в Instagram він поділився рекомендаціями, як захиститися від зарази.

Артист опублікував знімок, на якому він зображений на балконі в білому вбранні. Потап зазначив, що сформована ситуація - справжній виклик для людства, проте потрібно не піддаватися паніці і вирішувати проблему спільно і згуртовано.

"Коронавірус – це новий різновид ГРВІ, який активно досліджують. Але одна людина хворіє від вірусу, а десять – від страху. Це виклик для людства! Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом. Світ вже працює над вакциною. Потурбуйся про себе, щоб залишатися здоровим.

Порада від зірок:
Частіше обробляй антисептиком на основі спирту екран телефону, а також руки – щоразу після використання паперових грошей
Зараз безконтактні способи оплати – саме те!
Намагайся уникати скупчення людей
Так, наразі не час для масових заходів, але не засмучуйся - це тимчасово. Незабаром відірвемось.

Це виклик для людства: Потап дав поради, як захиститися від коронавіруса
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Ставься з розумінням до карантинних заходів, обмежень та самоізоляції!
Ми завжди перемагали все, коли допомагали один одному.
Ні – булінгу хворих і дискримінації!
Ні – чуткам та паніці!
ТАК – інформації з надійних джерел!
Наш імунітет від вірусу – це повноцінне харчування, фізична активність, здоровий сон та гарний настрій. Бережи себе, людей навколо і наш світ", - дав корисні і правильні поради продюсер.

Користувачі мережі дякують Потапу за правильні й мудрі слова та ефективні поради.

  • Дякую за пораду
  • ви Правильно сказали, потрібно не думати і нічого не причепиться до тебе
  • Дуже сильна промова, а головне вірна. Маєш рацію Олексій. Так тримати. Ні ПАНІЦІ . Бережіть себе
  • Повністю підтримую за такі круті слова! Від страху все
  • Дійсно круті поради!Зараз паніка просто деструктивно на нас впливає!І штучно розхитує ситуацію!
  • А головне, без паніки, все вірно! Розуміння і спокій, наше все)
  • Менше паніки))) страшно? Там ії море)
  • Спасибі Потап
  • Мудру пораду...
  • Спасибі за пораду
  • Спасибі Потап... Добро і адекватність наше все)))) Ну і чихаем в лікоть))
  • Ось хто повинен бути міністром здоров'я!
  • Підтримую!!!
  • Потап,ну хоча б від тебе почув слушне,а то ниють так багато, що аж тошно,а ти красунчик,правильно все сказав,ми переможемо!

Це виклик для людства: Потап дав поради, як захиститися від коронавіруса

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Потап показав фото красуні дружини Насті Каменських на Голосі країни 10 і зізнався, що сам собі заздрить.

Настя Каменських похвалилася ідеальною засмагою і плоским животиком в діловому образі Сам собі заздрю: Потап показав фото красуні дружини на Голосі країни 10
Новини України Настя КаменськихПотап
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