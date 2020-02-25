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Місто милоти: Віка з НеАнгелів зачарувала мальовничими кадрами з Франції

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2020 - 13:37
Місто милоти: Віка з НеАнгелів зачарувала мальовничими кадрами з Франції
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка порадувала шанувальників атмосферними фото зі своїх європейських канікул

Учасниці групи НеАнгели Віка і Слава вирішили влаштувати собі невеликі зимові канікули в Європі. Руденька Камінська відвідала Іспанію, де погуляла по мальовничій Барселоні і відвідала "місце сили" в монастир Монсеррат. Смеюха ж вирішила подивитися відразу кілька країн - спочатку вона побувала в німецькому Франкфурті, після чого вирушила до Франції.

На своїй сторінці в Instagram Віка поділилася барвистими і атмосферними кадрами з прогулянки по місту Ріквір, яке вона назвала дуже милим. Для вивчення околиць артистка вибрала простий і зручний наряд - сині джинси і світло-фіолетовий пуховик з широким поясом, а доповнила лук чорною шапкою і картатим шарфом.

Виконавиця позувала на тлі яскравих будиночків і колоритних вуличок, висвітлюючи знімки своєю променистою посмішкою.

Місто милоти: Віка з НеАнгелів зачарувала мальовничими кадрами з ФранціїМісто милоти: Віка з НеАнгелів зачарувала мальовничими кадрами з Франції

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"В Ріквірі фотографи замість «Сир» просять сказати «Рислінг». Місто милоти, тому що оточують його будиночки-гномиків. А яка гарна французька мова, а ця мила гаркавість! Але є нюанс, що мало хто з французів знає англійську і вчити її не особливо бажають. А коли ви звернетеся до них англійською мовою, не виключений косий погляд у вашу сторону. Ну це все нюанси, на які не варто звертати увагу. Ах так, не забудьте заскочити в кондитерську - рай для ласунів. Чи Любите ви від Францію, як люблю її я?" - поділилася враженнями Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Підписникам співачки сподобалися атмосферні фото та вони поділилися своїми враженнями в коментарях.

  • Милий містечко. І ви Дуже гарна!!!
  • Голуб, бомба, француз!) А Вікторія завжди прекрасна!!!
  • Як яскраво і колоритно!
  • Такі гарні фото і ви теж красуня, Віка
  • Як навчитися так променисто посміхатися?!.... Це напевно бути щасливим і мати повне відкрите внутрішньо довіру світу?.
  • Ти ж моя зайка)
  • Дуже гарна добірка)) позування хороше!)))
  • Гарненька
  • наша Модель
  • ти моє спокуса
  • Люблю, а значить і Францію теж.
  • Чому одна голубка без голуба?А фотографії казкові

Місто милоти: Віка з НеАнгелів зачарувала мальовничими кадрами з Франції

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів вразила точеними формами у відвертій сукні.

Особлива магія: Слава Камінська загадала бажання в "місці сили" в Іспанії Віка з НеАнгелів поділилася атмосферними фото з мосту кохання в Німеччині
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