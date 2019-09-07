Віка з НеАнгелів в бікіні схвилювала апетитними формами на гарячому фото

Українська співачка і учасниця гурту НеАнгели Вікторія Смеюха обожнює путишествовать. Осінь дівчина зустріла на екзотичних Мальдівах. Вона завалила Instagram фото з курорту, кожен раз змінюючи купальники і локації. Фігура Вікі давно стала предметом заздрості і захоплення її підписників. Спортивна і підтягнута співачка може похвалитися хвилюючими вигинами і сталевим пресом – результатом посилених тренувань і здорового способу життя. На свіжих кадрах артистка красується в зеленому бікіні, що підкреслив її принади.

Віка вирішила побажати шанувальникам гарного дня за допомогою сонячного гарячого кадру. Вона позує серед буйної екзотичної зелені в смарагдом купальнику-бікіні. Пляжний лук співачка доповнила сонячними окулярами на пів-обличчя і шовковою хусткою.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Пізніше дівчина опублікувала веселе відео, зроблене на території вілли на Мальдівах. Вона показала свого "сусіда", який болаштувався на території, – ящірку. Рептилію анітрохи не бентежила присутність Вікі – вона спокійно сиділа на доріжці близько півгодини, а потім втекла. В об'єктив дівчини також потрапила джакузі і два душа, розташовані прямо на вулиці.

"У нас з'явився домашній улюбленець", - повідомила вона підписникам.

Шанувальники прийшли в захват від фігури Вікторії. Вони не шкодували для дівчини компліментів.

Шикарна фігура. А ящірка теж мила

Фігурка, супер

Красуня

Дуже красива дівчина!

Яка гарна фігура!

Красуня! Супер!

Як з обкладинки журналу фото! Краса!

Ти все красивіше і красивіше!

Вікторія, Ви надзвичайна красуня!

Яка Ви гарна!

Скріншот коментарів

До речі, Віка з НеАнгелів підкорила стрункістю в Юрмалі. Співачка в топі покрасувалася біля Балтійського моря.