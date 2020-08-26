ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Підходь – покараю": "небезпечна" Дорофєєва в латексі і ременях звернулася до шанувальників

Середа 26 серпня 2020 13:37
"Підходь – покараю": "небезпечна" Дорофєєва в латексі і ременях звернулася до шанувальників
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Співачка постала в несподівано сміливому образі

Надя Дорофєєва вміє бути абсолютно різною, і кожен образ їй личить. Вона однаково хроша в жіночному, майже ляльковому платті в воланами і претензійному, сміливому аутфіті, що підкреслює кожен вигин її стрункої фігури. Дівчина не боїться експериментів з іміджем і завжди готова спробувати щось новеньке. Але її свіже фото по-справжньому здивувало навіть відданих фанів зірки – Надя вбралася в справжній БДСМ-аутфіт! Саме в такому відео вона прийшла на інтерв'ю для пограми Потапа і Олексія Завгороднього-"Позитива" "2 PoPodсast".

Співачка вибрала блискучі латексні штани з пікантними розрезами на стегнах, топ тілесного кольору, який доповнила широкими ременями, що утворюють портупею. Хвилясті локони вона заколола з двох сторін шпильками, а пару прядок випустила на обличчя.

"Кому там що не подобається - підходь, покараю", - залишила грайливий двозначний підпис співачка.

&quot;Підходь – покараю&quot;: &quot;небезпечна&quot; Дорофєєва в латексі і ременях звернулася до шанувальників

Надя Дорофєєва здивувала вибором сміливого і екстравагантного вбрання (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники не очікували від зірки почути таке "попередження" і поспішили запевнити її, що вони в захваті від екстравагантного образу Наді.

  • Штани вау
  • Небезпечна
  • Красива
  • Чудова
  • Надя, ти класна
  • Надюха зірка садомазо. Батоги не вистачає. Але ми будемо старатися добре себе вести
  • Ти просто вогонь
  • Завжди супер
  • Гарніше всіх на світі. Богиня чистої краси

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в яскравому мікротопі розбурхала мережа пишним бюстом і здивувала сміливим образом з оригінально оформленими джинсами високої посадки. У такому вигляді зірка з'явилася на зйомках чергового сезону "Ліги сміху".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся