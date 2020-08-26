"Підходь – покараю": "небезпечна" Дорофєєва в латексі і ременях звернулася до шанувальників

Співачка постала в несподівано сміливому образі
Надя Дорофєєва вміє бути абсолютно різною, і кожен образ їй личить. Вона однаково хроша в жіночному, майже ляльковому платті в воланами і претензійному, сміливому аутфіті, що підкреслює кожен вигин її стрункої фігури. Дівчина не боїться експериментів з іміджем і завжди готова спробувати щось новеньке. Але її свіже фото по-справжньому здивувало навіть відданих фанів зірки – Надя вбралася в справжній БДСМ-аутфіт! Саме в такому відео вона прийшла на інтерв'ю для пограми Потапа і Олексія Завгороднього-"Позитива" "2 PoPodсast".
Співачка вибрала блискучі латексні штани з пікантними розрезами на стегнах, топ тілесного кольору, який доповнила широкими ременями, що утворюють портупею. Хвилясті локони вона заколола з двох сторін шпильками, а пару прядок випустила на обличчя.
"Кому там що не подобається - підходь, покараю", - залишила грайливий двозначний підпис співачка.
Надя Дорофєєва здивувала вибором сміливого і екстравагантного вбрання (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники не очікували від зірки почути таке "попередження" і поспішили запевнити її, що вони в захваті від екстравагантного образу Наді.
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Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в яскравому мікротопі розбурхала мережа пишним бюстом і здивувала сміливим образом з оригінально оформленими джинсами високої посадки. У такому вигляді зірка з'явилася на зйомках чергового сезону "Ліги сміху".