"Підходь – покараю": "небезпечна" Дорофєєва в латексі і ременях звернулася до шанувальників

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка постала в несподівано сміливому образі

Надя Дорофєєва вміє бути абсолютно різною, і кожен образ їй личить. Вона однаково хроша в жіночному, майже ляльковому платті в воланами і претензійному, сміливому аутфіті, що підкреслює кожен вигин її стрункої фігури. Дівчина не боїться експериментів з іміджем і завжди готова спробувати щось новеньке. Але її свіже фото по-справжньому здивувало навіть відданих фанів зірки – Надя вбралася в справжній БДСМ-аутфіт! Саме в такому відео вона прийшла на інтерв'ю для пограми Потапа і Олексія Завгороднього-"Позитива" "2 PoPodсast".

Співачка вибрала блискучі латексні штани з пікантними розрезами на стегнах, топ тілесного кольору, який доповнила широкими ременями, що утворюють портупею. Хвилясті локони вона заколола з двох сторін шпильками, а пару прядок випустила на обличчя.

"Кому там що не подобається - підходь, покараю", - залишила грайливий двозначний підпис співачка.

Надя Дорофєєва здивувала вибором сміливого і екстравагантного вбрання (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники не очікували від зірки почути таке "попередження" і поспішили запевнити її, що вони в захваті від екстравагантного образу Наді.

Штани вау

Небезпечна

Красива

Чудова

Надя, ти класна

Надюха зірка садомазо. Батоги не вистачає. Але ми будемо старатися добре себе вести

Ти просто вогонь

Завжди супер

Гарніше всіх на світі. Богиня чистої краси

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в яскравому мікротопі розбурхала мережа пишним бюстом і здивувала сміливим образом з оригінально оформленими джинсами високої посадки. У такому вигляді зірка з'явилася на зйомках чергового сезону "Ліги сміху".