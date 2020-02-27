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Від пацанки до панянки 4: учасниця шокувала визнанням про неодноразові зґвалтування

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2020 - 11:06
Від пацанки до панянки 4: учасниця шокувала визнанням про неодноразові зґвалтування
Сабіна Шейко (фото: Новий канал)

Учасниця реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки» Сабіна Шейко приголомшила зізнанням: її мама знала, але нічого не зробила

За свої 20 років учасниця Від пацанки до панянки Сабіна Шейко багато натерпілася – виросла у злиднях і з вітчимом-тираном, який систематично бив її маму. У своїй візитівці Сабіна розповіла, що саме вітчим привів її на бої без правил, і заробляв на цьому. Але й це не все, що довелося пережити юній «пацанці». Під час одного з випробувань Сабіна зізналася також у неодноразовому фізичному насиллі.

– Мене не раз ґвалтували, і через це мені доводилося робити аборти, – зі сльозами на очах розповіла учасниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки». – Моя мама знала про все, але не вжила жодних заходів. Лише відповіла: «Бог їм суддя».

Від пацанки до панянки 4: учасниця шокувала визнанням про неодноразові зґвалтування

Від пацанки до панянки 4: учасниця шокувала визнанням про неодноразові зґвалтування

Такої бездіяльності рідній людині Сабіна пробачити не може – у всіх своїх бідах вона звинувачує батьків.

– Я не можу пробачити свою сім’ю, – каже героїня реаліті Нового каналу. – Вони «вбили» моє дитинство, зруйнували психіку і зламали мене. Не можу пробачити батька за те, що нас кинув. А маму – що допустила мої зґвалтування.

Чи зможе Сабіна пережити минуле і змінити своє життя? Дивіться у реаліті «Від пацанки до панянки» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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